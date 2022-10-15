بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية.. «البيان» تشارك في القمة الأولى بمصر

المصدر: القاهرة ـــ سارة عبدالباقي

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شاركت صحيفة "البيان" في أول قمة للصحة النفسية التي عُقدت في مصر قبل أيام تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، تحت تنظيم منصة "تيك توك"، حيث شملت بعض النصائح الخاصة حول كيفية التركيز على حماية الصحة النفسية سواء في العالم الحقيقي أو الرقمي.

وتهدف قمة الصحة النفسية التي أقيمت تحت شعار "كلنا معاك" إلى توجيه المجتمع لضمان حصول الجميع على الموارد التي يحتاجونها لدعم صحتهم النفسية، وتبادل ومشاركة تجربتهم الشخصية مع بعضهم البعض، وخلال القمة وأثناء حلقة نقاش تفاعلية، كان الضيوف قادرين على التعلم بشكل مباشر من خبراء الصحة النفسية المعتمدين، حول كيفية العناية بصحتهم النفسية وتحديد علامات ما إذا كانوا هم أو أي شخص يهتمون به يحتاجون إلى رعاية ودعم نفسي، وتضمنت هذه المناقشة تعزيز الاهتمام بالصحة النفسية وامتلاك الشجاعة للتعبير عن المشاكل والأزمات والبحث عن كافة وسائل الدعم الممكنة.

وتضمنت القمة بعض النصائح التي شاركتها لجنة الخبراء المعتمدين حول كيفية التحكم في الجسد عندما يواجه حالة "المواجهة أو الهروب"، والحضور بالمشاعر، وممارسة الوعي والإدراك اللحظي من خلال التأمل، وأخذ استراحة من التعرض للشاشات كل 20 دقيقة، والتوعية بأي آثار محتملة يمكن أن تضر بصحة الفرد النفسية وراحته، كما عُقدت جلسة علاج بالرسم أثناء القمة، وتمت دعوة الضيوف للاستمتاع بالطبيعة والتأمل، واستخدام الرسم بحرية لإطلاق العنان لمشاعرهم.

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