علامات صامتة تنذر بالإصابة بسرطان الكبد

المصدر: وكالات

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يُتوقَّع أن تشهد نسبة الإصابات والوفيات بسرطان الكبد ارتفاعاً بـ55% على الأقل في مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2040، ما لم تُبذل جهود إضافية لمكافحة هذا المرض الذي غالباً ما يمكن الوقاية منه، على ما أشار باحثون الخميس.

وشُخّص نحو 905700 شخص بسرطان الكبد فيما توفي 830200 آخرين نتيجة الإصابة به عام 2020 في كافة أنحاء العالم، بحسب ما أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء من الوكالة الدولية لبحوث السرطان، وهي فرع من منظمة الصحة العالمية تتخذ من ليون الفرنسية مقراً.

وفي حال استمرت الوتيرة الحالية للإصابات والوفيات، سيُشخّص 1,4 مليون فرد ويموت 1,3 مليون شخص آخرين بسرطان الكبد بحلول عام 2040، بحسب الدراسة.

وقالت عالمة الأوبئة من الوكالة الدولية لبحوث السرطان أرييه رومغاي، وهي المعدة الرئيسة للدراسة المنشورة في مجلة "جورنال أوف إيباتولوجي" إنّ هذه النتائج تشكل ارتفاعاً سنوياً بـ500 ألف حالة، أكانت إصابة أم وفاة".

وتوصّلت الدراسة أيضاً إلى أنّ سرطان الكبد يشكل أحد الأسباب الثلاثة الأولى للوفاة بالسرطان في 46 بلداً، ويظهر بين الأسباب الخمسة الأوائل في نحو 100 بلد.

ولا تظهر أعراض سرطان الكبد عادة حتى يصل إلى مراحل متأخرة، لذلك قد تكون الفحوصات المنتظمة هي الحل للبقاء على قيد الحياة.

فيما يلي 7 علامات صامتة لسرطان الكبد يجب ألا تتجاهلها، وفق ما أورد موقع "thehealthy".

ألم وتورم غير عادي في البطن:

معظم المصابين بسرطان الكبد يعانون من ألم وتورم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، ولكن في معظم الحالات لا يشير الألم في هذه المنطقة بالضرورة إلى سرطان الكبد ولكن قد يأتي أيضًا من عدوى التهاب الكبد أو مشاكل في المرارة أو البنكرياس.

فقدان الوزن غير المبرر:

يعتبر فقدان الوزن وفقدان الشهية من الأعراض الشائعة للأشخاص الذين يعانون من الكثير من الأمراض المختلفة، بما في ذلك عدد من السرطانات والفيروسات المختلفة، لذا يجب التأكد من الطبيب فور الملاحظة من هذا العرض.

الشعور بالشبع بسرعة:

السوائل الزائدة في البطن قد تجعلك تشعر بالشبع أسرع من المعتاد، بالإضافة إلى أن سرطان الكبد يجعلك تفقد شهيتك دائمًا ومشاكل عسر الهضم والتجشؤ والغثيان، ولكنها أيضًا أعراض للعديد من الحالات غير السرطانية الأخرى.

تغيير حركات الأمعاء:

الإسهال هو عرض شائع لسرطان الكبد، كما أن الطعام غير المهضوم لا يُمتص جيدًا ويمر عبر الجهاز الهضمي.

العينان أو البشرة الصفراء:

أعراض اليرقان قد تشير إلى سرطان الكبد ويعد أيضًا أحد أعراض أنواع السرطان الأخرى بما في ذلك سرطان البنكرياس والمرارة، ومع ذلك، يمكن أن يحدث أيضًا بسبب حالات غير سرطانية مثل الالتهابات الفيروسية (مثل التهاب الكبد A، وهو نوع من التسمم الغذائي)، أو تعاطي الكحول، أو اضطرابات أخرى.

الإصابة بالتهاب الكبد سي:

قد تعرضك بعض الخصائص لخطر الإصابة بسرطان الكبد، لذا فإن أولئك الذين لديهم تاريخ من الإصابة بفيروس التهاب الكبد C يمكن أن يصابوا بسرطان الكبد المرتبط به بعد 10 سنوات من تشخيصهم.

الإصابة بالتهاب الكبد B:

على الرغم من أن التهاب الكبد B لا علاقة له بالتهاب الكبد C، إلا أنه يمكن أن يتسبب أيضًا في الإصابة بالسرطان، لذا يجب أن يخضع أي شخص مصاب بالتهاب الكبد إلى نوع من المراقبة من قبل الطبيب والحصول على الموجات فوق الصوتية مرة واحدة على الأقل في السنة للكشف عن السرطان.

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