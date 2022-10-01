مجلس الصحة الخليجي: المضادات الحيوية لا تفيد مع نزلات البرد التي تسببها الفيروسات

المصدر: دبي -البيان

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نوه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال سلسلته التوعوية (إشاعة الأسبوع) أن ضرورة تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بنزلات البرد إشاعة، حيث يعتقد الكثير من الناس أنه عن إصابته بنزلات البرد يجب عليه المبادرة بأخذ المضادات الحيوية قبل ان تتضاعف وتسوء الحالة.



ولكن الحقيقة بحسب المختصين في المجال فإن المضادات الحيوية لا تفيد في معالجة نزلات البرد التي تتسبب بها الفيروسات، وينصح بالابتعاد عن المضادات الحيوية لما فيها من مضاعفات قصيرة وطويلة المدى.



كما ينصح الأطباء في حالات نزلات البرد والإنفلونزا البسيطة، أخذ قسط من الراحة والإكثار من تناول السوائل مع أخذ المسكنات بحسب الحاجة.

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