فوائد الزنك لصحتك وعلامات نقصانه في الجسم

المصدر: وكالات

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يُعد الزنك عنصرًا ضروريًا لنظام المناعة الصحي، وإن حدوث نقص فيه يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للأمراض، قد يوصي الأطباء بتناول حبوب الزنك.

فوائد الزنك

يعتبر الزنك المسؤول عن عدد من الوظائف في جسم الإنسان، كما يساعد على تنشيط ما لا يقل عن 100 إنزيم مختلف.

وتعتبر حبوب الزنك مصدرا حيويا لنظام مناعي سليم ولتعزيز النمو الصحي في مرحلة الطفولة كما لها دور في الشفاء من الجروح والعديد من الفوائد الأخرى منها:

تعزيز المناعة

من أهم فوائد الزنك دوره في تعزيز المناعة وذلك عن طرق مساعدة الخلايا التائية في الجسم على:

السيطرة وتنظيم الاستجابات المناعية.

مهاجمة الخلايا المصابة أو السرطانية.

كما أثبتت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك يعانون من زيادة الحساسية تجاه مجموعة متنوعة من مسببات الأمراض.

علاج الإسهال

أثبتت دراسات أن تناول حبوب الزنك لمدة 10 أيام فعالة في علاج الإسهال كما تساعد في منع حدوث النوبات في المستقبل.

التأثير على التعلم والذاكرة

من أبرز فوائد حبوب الزنك دوره الحاسم في تنظيم كيفية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها البعض، مما يؤثر على كيفية تكوين الذكريات وكيفية التعلم.

التئام الجروح

يلعب الزنك دورًا في الحفاظ على سلامة البشرة وهيكلها، حيث يعاني المرضى الذين لديهم جروح مزمنة أو قرح في كثير من الأحيان من نقص في التمثيل الغذائي للزنك وانخفاض مستويات الزنك في الدم.

من أهم فوائد حبوب الزنك، حيث وجدت دراسة أن تناوله قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية.

منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر

تمنع حبوب الزنك التلف الخلوي في شبكية العين، مما يساعد على تأخير تطور الضمور البقعي وفقدان البصر، وفقًا لدراسة نُشرت في أرشيف طب العيون.

زيادة الخصوبة

إن الأشخاص الذين يتناولون حبوب الزنك، لديهم عدد أكبر من الحيوانات المنوية، وأثبتت دراسة أن نقص الزنك قد يكون عاملًا خطرًا لانخفاض نوعية الحيوانات المنوية والعقم عند الذكور.

التقليل من أعراض الانفلونزا

إن حبوب الزنك من شأنها أن تقلل من أعراض فيروس الإنفلونزا الشائعة، حيث يحتوي الزنك على مضادات للفيروسات ضد فيروس الهربس.

علاج حب الشباب

حيث إن كبريتات الزنك تساعد في علاج حب الشباب.

إن تناول الزنك بشكل كاف له أهمية خاصة بالنسبة للأطفال لأن نقص الزنك المعتدل يمكن أن يعوق النمو، يزيد من خطر العدوى ويزيد من خطر الإصابة بالإسهال والأمراض التنفسية.

الكمية الموصى بها من الزنك

تتراوح الكمية الموصى به للأطفال بين 1-8 سنوات من 3-5 ملليغرامات يوميًا.

أما بالنسبة للبالغين فإن أجسادهم تتطلب 11 ملليغراما للذكور، مقابل 8 ملليغرامات للإناث من الزنك يوميًا.

وفيما يخص النساء الحوامل والمرضعات تزداد حاجتهن إلى الزنك، حيث يجب أن يتناولن بمقدار 11-12 ملليغراما في اليوم، حسب العمر.

أعراض نقص الزنك

عادًة يرجع نقص الزنك إلى عدم كفاية الحصول عليه بالغذاء، ولكن قد يكون السبب سوء الامتصاص أو الأمراض المزمنة مثل السكري، الأورام الخبيثة (السرطان)، أمراض الكبد وأمراض الخلايا المنجلية.

وتشمل علامات نقص الزنك:

فقدان الشهية.

فقر دم.

بطء التئام الجروح.

الأمراض الجلدية مثل حب الشباب أو الأكزيما.

الإسهال.

تساقط الشعر.

كما قد يزيد نقص الزنك أثناء الحمل من فرص الولادة الصعبة أو المطولة.

أثار جانبية ومحاذير

يعتبر الزنك آمنًا لمعظم البالغين عند استخدامه عن طريق الفم بكميات لا تزيد عن 40 ملليغراما يوميًا.

لا يوصى بمكملات الزنك الروتينية دون نصيحة من أخصائي الرعاية الصحية.

آثار جانبية لتناول حبوب الزنك

لدى بعض الناس، قد يتسبب تناول حبوب الزنك بحدوث الآثار الجانبية التالية:

الغثيان والقيء.

الإسهال.

شعور بطعم غير مرغوب فيه بالفم.

آلام مؤقتة في المعدة.

إن تناول أكثر من 100 ملليغرام من الزنك الإضافي يوميًا، يضاعف خطر الإصابة بسرطان البروستات.

محاذير لاستخدام حبوب الزنك

هناك عدة محاذير يجب على المرضى أخذها بعين الاعتبار عند تناول حبوب الزنك ومنها:

داء السكري: يمكن لجرعات كبيرة من الزنك أن تخفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، لذلك يجب عليهم استخدام منتجات الزنك بحذر.

غسيل الكلى: يبدو أن الأشخاص الذين يتلقون علاجات غسيل الكلى معرضون لخطر نقص الزنك وقد يحتاجون إلى مكملات من الزنك.

المتلازمات: حيث يصعب على الجسم امتصاص العناصر الغذائية، وخاصة بمتلازمات سوء الامتصاص.

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA): الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي يمتصون الزنك بشكل أقل.

وحسب ما ذكره موقع healthline فيما يلي 10 من أفضل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الزنك.

اللحوم

تعتبر اللحوم الحمراء مصدرًا رائعًا للزنك ولكن يمكن العثور على كميات وفيرة في جميع أنواع اللحوم المختلفة، بما في ذلك لحم البقر والضأن توفر هذه الكمية من اللحوم أيضًا.

تحتوي اللحوم على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الزنك، كما تحتوي على 176 سعرة حرارية و20 جرامًا من البروتين و10 جرامات من الدهون، بالإضافة إلى أنها مصدر رائع للعديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل الحديد وفيتامينات ب.

الجمبري

يحتوي الجمبري على نسبة عالية من الزنك والفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجسم والمناعة.

البقوليات

تحتوي البقوليات مثل الحمص والعدس والفول على كميات كبيرة من الزنك.

البذور

تعد البذور إضافة صحية لنظامك الغذائي ويمكن أن تساعد في زيادة تناول الزنك بالإضافة إلى زيادة تناول الزنك، تحتوي البذور على الألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن مما يجعلها إضافة ممتازة لنظامك الغذائي.

المكسرات

يمكن أن يؤدي تناول المكسرات مثل الصنوبر والفول السوداني والكاجو واللوز إلى زيادة تناولك للزنك وتحتوي المكسرات أيضًا على عناصر غذائية صحية أخرى، بما في ذلك الدهون والألياف الصحية، بالإضافة إلى عدد من الفيتامينات والمعادن الأخرى.

الألبان

توفر منتجات الألبان مثل الجبن والحليب مجموعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الزنك، ويعد الحليب والجبن مصدرين بارزين، حيث إنهما يحتويان على كميات عالية من الزنك الحيوي، مما يعني أن معظم الزنك في هذه الأطعمة يمكن أن يمتصه جسمك.

البيض

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 5٪ من DV للزنك، بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك البروتين والدهون الصحية وفيتامينات ب والسيلينيوم والكولين.

-الشوكولاتة الداكنة

يمكن أن تكون الشوكولاتة الداكنة مصدرًا للزنك ومع ذلك، فهو يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر، لذلك يجب تناوله باعتدال وليس كمصدر أساسي للزنك.

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