مسنّ يعود لممارسة الرياضة بعد استبدال مفصل الركبة

المصدر: البيان

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السيد شاندرا 65 عامًا، كان يعاني من ألم شديد حول ركبته اليسرى، وكان يعاني من تورم وألم وتشوه حول ركبته مما أعاق أنشطته في الحياة اليومية، كما وجد من الصعب للغاية الجلوس أو الوقوف أو المشي لأكثر من 5 دقائق أو استخدام الدرج.

عانى المريض من الآلام لأكثر من 6-7 سنوات وعدم القدرة على المشي لأكثر من 150 متر مع آلام شديدة ثم تطور المرض إلى عدم القدرة على المشي لأكثر من 10 أمتار مع الإحساس بآلام شديدة

في الفحص السريري والإشعاعي، كان يعاني من تشوه في الساق المقوسة، وهو ما يمسى تشوه التقوس، وكان يعاني من تقييد للحركة وهشاشة في المفاصل في المرحلة الرابعة.

العلاج الوحيد المناسب القابل للتطبيق في هذه المرحلة هو جراحة استبدال الركبة بالكامل.

يقول الدكتور مهند قحوش استشاري جراحة العظام والكسور في المشفى الكندي التخصصي في دبي الذي قام بعملية استبدال مفصل الركبة تصيب خشونة الركبة عند الكثير من الناس ولكن فئات معينة يحصل لديها تسارع في الخشونة لأسباب مختلفة منها أمراض روماتزمية وأمراض مناعية, إصابات رياضية سابقة, إصابات في الأربطة والغضروف الهلالي يؤدي إلى تسارع في نسبة الخشونة في مفصل الركبة إضافة إلى عوامل مثل زيادة الوزن أو بعض التشوهات العامة التي تؤدي إلى زيادة التحميل على مفصل الركبة:

تعتبر عملية تبديل الركبة بشكل جزئي أو كامل من أفضل العمليات لتحسين وتغيير حياة المريض بشكل جذري بعد العملية الجراحية والعلاجات المناسبة والتأهيل الصحي.

في جراحة استبدال الركبة بالكامل، نقوم باستبدال الجزء التالف من الغضروف والعظم الأساسي بمعدن اصطناعي ووضع بوليمر شديد الارتباط بينهما، وبذلك نحقق حركة غير مؤلمة ومحاذاة مثالية مع تصحيح التشوه.

ويقول المريض بعد نجاح العملية، "لقد تغيرت حياتي بشكل جذري وأستطيع الآن المشي لمسافات طويلة وممارسة الرياضة دون آلام, إنه لشعور رائع أن تستعيد قدرتك على ممارسة حياتك بشكل طبيعي كما كنت, أشعر أنني عدت لمرحلة الشباب".

خضع المريض لعملية جراحية في المستشفى الكندي التخصصي وخرج من المستشفى لفترة قصيرة جدًا حيث تم نقله من اليوم الأول.. الآن بعد 4 أسابيع من الجراحة وإعادة التأهيل بعد الجراحة ، اختفت كل الآلام السابقة طويلة الأمد في ركبته وهو يمشي بشكل مستقل وهو الآن قادر على القيام بالأنشطة الروتينية اليومية بشكل مريح ولم يعد يعتمد على مسكنات الألم بعد الآن.

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