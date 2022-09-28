ما تأثير الامتناع التام عن تناول السكر على صحتك؟

المصدر: وكالات

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أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، اختصاصية التغذية الروسية، أن على الراغبين في التخلص من الوزن الزائد، التخلي عن استهلاك السكر تماما، بحسب ما نشر موقع “روسيا اليوم”.

وتشير الاختصاصية، في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، إلى أن التخلي المفاجئ والتام عن السكر لن يؤدي إلى أي عواقب سلبية للصحة.

وتقول “إذا تخلى الشخص الذي يريد التخلص من الوزن الزائد بصورة تامة وفجائية عن تناول الحلويات، فلن يحدث له أي شيء سيئ على الإطلاق، لأن التخلي عن السكر ليس سيئا مثل التخلي التام عن المؤثرات العقلية، لأن الشخص عندما يتخلى عن المؤثرات العقلية المسببة للإدمان، فإنه يعاني من أزمة الامتناع عن هذه المواد. ولكن إذا توقف الشخص فجأة عن تناول الحلويات، فلن يعاني من هذه الأزمة ولن تكون هناك عواقب صحية خطيرة”.

وتضيف “إذا رغب الشخص بتخفيض وزنه، فليس من الضروري التخلي تماما عن الحلويات. لأنه حاليا تباع في المتاجر “حلويات بديلة” مصنوعة من كربوهيدرات لا يمتصها الجهاز الهضمي تحتوي على بدائل السكر”.

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