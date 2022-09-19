أسباب ظهور العروق عند بعض الناس واختفائها عند آخرين

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتركز مهمة العروق في جسم الإنسان على حمل الدم وتوزيعه بجميع مناطق الجسم، ولكن إذا أصبحت عروقك مرئية ولا يمكنك معرفة سبب حدوث ذلك، فلا داعي للقلق.

قد تخبرنا الأوردة البارزة أحيانًا عن بعض المشكلات الصحية، ولكن في كثير من الحالات، يكون لها أسباب طبيعية لا تشكل خطورة على صحتك، أوردها موقع "brightside" في الآتي:

1. طبيعية بالنسبة لنوع بشرتك

ذوو البشرة الفاتحة عروقهم بارزة بشكل أوضح عن غيرهم، كما أنه قد يكون الجلد الرقيق سببًا أيضًا، ومع التقدم في العمر، تصبح طبقة الدهون تحت الجلد أرق وهذا هو السبب في أن كبار السن غالبًا ما تكون لديهم عروق بارزة على أيديهم وأرجلهم وأجزاء أخرى من الجسم. إلى جانب ذلك، تقع عروق بعض الناس بشكل طبيعي بالقرب من سطح جلدهم.

2. بعد ممارسة الرياضة

ظهور الأوردة أمر طبيعي عند ممارسة الرياضة، وتنتفخ العروق نحو سطح الجلد ما يجعلها مرئية، وبعد التمرين تنكمش العضلات وتصبح العروق أقل وضوحًا.

3. ظهور العروق أثناء الحمل

الأوردة المرئية هي مشكلة تواجهها العديد من النساء الحوامل لأن حجم دم المرأة الحامل أعلى من المرأة غير الحامل، والأوردة تحاول مواكبة هذه الكمية المتزايدة من الدم، فتعمل شبكة الأوعية الدموية لوقت إضافي لنقل حجم الدم المتزايد حول جسم المرأة لتغذية الجنين. إذا كنت تعانين من ظهور أوردة أثناء الحمل، ولكنك لم تعانين منها من قبل، فمن المحتمل أن تختفي بعد الولادة.

4. انخفاض في الدهون في الجسم

قد يكون انخفاض الدهون في الجسم أيضًا سببًا لظهور العروق، فالأشخاص النحيفون لديهم طبقة رقيقة من الدهون تحت جلدهم ولا يمكن لهذه الطبقة الدهنية الرقيقة أن تغطي الأوردة بالكامل مما يجعلها أكثر بروزًا.

5. الأوردة البارزة مصحوبة بأعراض

في كثير من الحالات تكون الأوردة البارزة طبيعية وصحية ولا داعي للقلق. ومع ذلك، إذا كانت الأوردة المنبثقة مصحوبة بأعراض أخرى مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو القرحة بالقرب من الأوردة أو الأوردة المتورمة، فيجب عليك زيارة الطبيب.

قد تكون هذه الأعراض ناجمة عن مشاكل صحية مثل الدوالي، والتهاب الوريد الخثاري، والأمراض الوريدية، ويجب عدم تجاهلها.

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