الكيوي أفضل فاكهة لتقوية نظام المناعة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هناك العديد من الفواكه ذات الفوائد الطبيعية والتي يلجأ إليها البعض لاكتساب المناعة،فتناول فاكهة الكيوي تقوي نظام المناعة، حيث تحتوي ثمرة الكيوي الواحدة على 93 ملغم من فيتامين "ج"،ونسبة عالية من فيتامين c ومضادات الأكسدة وهذا يعني أن الكيوي تحتوي على مستويات مرتفعة من هذا الفيتامين الهام لتعزيز صحة الجهاز المناعي وقدرته على مقاومة العدوى التي يمكن أن تصيب الجسم.

وقالت أخصائية التغذية ليزا موسكوفيتز :"إن أفضل فاكهة يمكن تناولها من أجل نظام مناعة أقوى هي الكيوي".

وأكدت موسكوفيتز،أن تناول طعام واحد فقط ليس لديه القدرة على القضاء تماماً على المرض، إلا أن نظامك الغذائي وعاداتك الغذائية الشاملة يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة لديك وتحسين وقت الشفاء بعد المرض أو العدوى، ربما سمعت أن تناول تفاحة في اليوم يبعدك عن الطبيب، ولكن هناك الكثير من الفواكه الأخرى التي تستحق الإضاءة على فوائدها"، بحسب "روسيا" اليوم

وتوضح موسكوفيتز أن الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين c ومضادات الأكسدة الأخرى قد تساعد في تقوية جهاز المناعة لديك، وتقول الكيوي هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بفيتامين مضاد للأكسدة.

وأشارت موسكوفيتز إلى أن فاكهة الكيوي هي واحدة من المصادر الرئيسية لفيتامين c، وتحتوي حبة كيوي واحدة متوسطة الحجم على 71٪ من كمية فيتامين cالموصى بها يوميا، تقريباً مثل تناول برتقالة كاملة متوسطة الحجم.

وبحسب موسكوفيتز ارتبط فيتامين c منذ فترة طويلة بتعزيز نظام المناعة الصحي والقوي، ويرجع ذلك إلى قدرته على دعم الوظائف الخلوية المختلفة وتقليل الالتهاب والحماية من الإجهاد التأكسدي.

وتشير دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية، إلى أن فاكهة الكيوي الذهبية ساعدت في تقليل شدة ومدة بعض أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي لدى كبار السن الأصحاء، وزادت الفاكهة أيضا من تركيز فيتامين c في البلازما، وهو محتوى الجسم الكلي من فيتامين c

واضافت موسكوفيتز، في النهاية، يعد تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية والغنية بمضادات الأكسدة بما في ذلك الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور أفضل ممارسة لتحسين نظام المناعة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز