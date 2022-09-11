عصير الشمندر أفضل مشروب للأمعاء

المصدر: البيان

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كشفت الدراسات الحديثة بالدليل القاطع أن استهلاك الشمندر يمنح تأثيرات فيزيولوجية مفيدة قد تترجم بنتائج سريرية محسنة لكثير من الأمراض كارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والسكري من النوع الثاني والصرع،يعتبر الأطباء عصير البنجر "الشمندر"، أفضل المشروبات للأمعاء.

وتشير وكالة Nation News للأنباء، إلى أن الأطباء يعتبرون عصير البنجر من أفضل المشروبات وأكثرها فائدة للأمعاء.

ولكن الأطباء يحذرون في نفس الوقت من التأثير السلبي لعصير البنجر في حالة أمراض التهاب الحويضة والكلية والتهاب كبيبات الكلى وقرحة الأثني عشرية والمعدة.

ووفقا لجين بوينينغ، ممثلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية، إن تناول مشروبات صحيحة في الصباح يسمح ليس فقط بالشعور بالحيوية والنشاط، بل ويحافظ على صحة الأمعاء أيضا. وتنصح الجميع بشرب كوب من الماء في الصباح، لأنه ينشط الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك.

وأشار باحثون إلى أن تناول كوب يومياً من عصير "الشمندر" كفيل بتقليص ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع معدلاته. ويمكن للشمندر بعمله على خفض ضغط الدم أن يؤدي إلى تقليص مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

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