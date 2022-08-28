كيف يؤثر مرض السكري على العيون والرؤية؟

المصدر: البيان

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يُعدّ مرض السكري أحد الاضطرابات الأيضية الاستقلابية المُزمنة ويتمثّل بحدوث ارتفاع في مستويات سكر الجلوكوز في الدم بما يتجاوز المدى الطبيعي لها وقد يؤدي هذا المرض إلى حدوث مشكلات صحية تأثر على العين والرؤية.

وكشف الدكتور أنس الفرج، أخصائي الغدد الصماء والسكري، في المركز الطبي الأوروبي بموسكو، أن مرض السكري يهدد العيون والرؤية.

ويشير الأخصائي، في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن الخطر يهدد الأوعية الدموية الدقيقة المسؤولة عن إمداد العيون بالدم.

ويقول، "عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، يصبح ساما للجسم. وهذا يؤثر بصورة مباشرة في الأوعية الدموية، حيث تبدأ تتلف تدريجيا. وتتضرر أولا وقبل غيرها الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة في العيون والكلى". وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا له، إذا كان الشخص يعاني من انحرافات في الأوعية الدموية الدقيقة في العيون، فإنه يشير إلى أن المرض بلغ مرحلة متقدمة. لأن "العيون هي مرآة لصحة الشخص المصاب بالسكري".

ويؤكد الأخصائي، على أن الرؤية يمكن أن تتضرر من السكري، ولكن هذا يظهر عادة في المراحل المتقدمة من المرض. لذلك من المهم جدا البدء بالعلاج مبكرا وفي الوقت المناسب واتباع توصيات ونصائح الطبيب.

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