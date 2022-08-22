فوائد مذهلة للعنب ذو اللون الداكن

المصدر: البيان

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العنب من الفاكهة الغنية بالفيتامينات، المعادن ومضادات الأكسدة، ولكن هنالك العديد من أنواع العنب والذي يختلف بشكل رئيسي باللون.

أكثر أنواع العنب شهرة هو ذو اللون الداكن وللعنب عدة الوان، إن تواجد أمامك كلا من العنب ذو اللون الداكن والأخضر أيهما ستختار وايهما أكثر فائدة من الأخر؟

كشقت الدكتورة نوريا ديانوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن العنب الداكن يحتوي على مواد مفيدة أكثر مقارنة بالعنب الأخضر.

وتشير الخبيرة إلى أن العنب الداكن اللون يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفلافونويد، التي تحمي الجسم من العواقب السلبية الناجمة عن سوء التغذية.

واضافت، تناول العنب لا يساعد على علاج مختلف الأمراض المزمنة، بيد أنه قادر على دعم الحالة الصحية للجسم. وتحتوي أنواع العنب الداكنة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على إطالة شبابية الجسم وتبطء عمليات الالتهاب.

وبحسب روسيا اليوم قالت الدكتورة نوريا ديانوفا، "بفضل احتواء العنب على مادة البوليفينول، يخفض مستوى الكوليسترول ويقل خطر تراكم لويحات الكوليسترول، لذلك يمكن اعتبار العنب وسيلة جيدة للوقاية من تصلب الشرايين".

واشارت، إلى أنه في بعض الأحيان يمكن تناول العنب مع بذوره، حيث بعد مضغها جيداً يحصل الجسم على مواد مغذية مفيدة أكثر، ولكن على من يعاني من مرض السكري ومرض الكبد الدهني تجنب تناول العنب.

وقالت: "تكمن المشكلة في أن العنب يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، لذلك لا ينصح بتناول أكثر من 100 غرام في المرة الواحدة، ويفضل تناول العنب كوجبة خفيفة، كما يمكن تناوله مع المكسرات أو جبن القريش، ما يمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم بصورة حادة".

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