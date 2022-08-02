ما تأثير القهوة في صحة الدماغ ؟

المصدر: البيان

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تعتبر القهوة من أكثر المشروبات الشائعة حول العالم، وتحتوي القهوة على مركبات متعدد الفينول والتي تُعدُّ من مضادات الأكسدة التي تساعد على التقليل من الجذور الحرة، وتعتبر مصدراً جيداً للفيتامينات والمعادن إذ تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، كالمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والنياسين، والكولين، وغيرها، ولكنها في الوقت نفسه قد تكون سببا للإصابة بأحد الأمراض.

و تعد الفوائد الصحية للقهوة موضوعاً مثيراً للجدل، ويتحدث البعض عن كونها صحية تماماً، بينما يقول آخرون أن هناك عواقب صحية يجب البحث عنها، فما حقيقة أثر القهوة؟

أشار بعض أخصائيو التغذية إلى أن القهوة لها فوائد كثيرة ولها بعض التأثيرات الجانبية على صحة بعض الأشخاص تبعا للكمية والنوع:

قد يعيق النوم

يشير أخضائي التغذية تريستي بيست إلى أن شرب القهوة في أي وقت من اليوم، قد يعيق النوم ليلا، بسبب تأثير القهوة على الدماغ.

يقول بيست: إحدى الطرق الأساسية التي تؤثر بها القهوة على الدماغ هي تفاعلها مع الناقل العصبي الأدينوزين، يلعب هذا الناقل العصبي دورا في تعزيز النوم لأنه يتراكم على مدار اليوم، ومع ذلك فهو مشابه في التركيب الجزيئي للكافيين، مما يعني أنه يتنافس مع الكافيين على مواقع المستقبلات في الدماغ، ويفوز الكافيين ويسبب تأثيرا مثبطا لـ الأدينوزين".

وفقًا لـ بيست :"هذا سبب كبير لعدم تمكن الكثير من الناس من النوم أو قلة النوم عندما يشربون القهوة في وقت معين من اليوم".

و يضيف بيست:"بصرف النظر عن احتمال تعطيل نومك ، فقد وُجد أن للقهوة تأثير إيجابي على صحة عقلك وإدراكك".

يقول بيست: "إن التأثير المفيد للقهوة على الدماغ هو قدرتها على تحسين وظائف المخ والوظائف المعرفية، يعزز الكافيين إطلاق النواقل العصبية المفيدة بما في ذلك الدوبامين والسيروتونين والنورادرينالين، وهذا يؤدي إلى تحسين وقت رد الفعل والمزاج والفهم، وامتداد الانتباه".

بينما ثبت بالتأكيد أن للكافيين تأثيرات معرفية إيجابية يتم إجراء المزيد من الأبحاث حاليا حول إمكانية أن تأتي بعض هذه الفوائد المعرفية أيضا من القهوة منزوعة الكافيين، مما يعني أن مضادات الأكسدة في هذا المشروب قد تلعب دورا كبيرا أيضا.

صحة الدماغ

يقول مورجن كلير:"القهوة بشكل طبيعي مليئة بمضادات الأكسدة القوية المعروفة بأنها تساعد في صحة الدماغ، تمنع مضادات الأكسدة وأكثر من مائة مادة نشطة بيولوجيا في القهوة تلف الأوعية والشرايين، وبالتالي قد تساعد في تروية الدم (القوة الصحية التي يمر بها الدم في جميع أنحاء الجسم)، مما يعني تدفق الدم الصحي إلى الدماغ".

يضيف كلير :"القهوة قد تكون مفيدة أيضا في الطرق الوقائية، مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة تحارب أيضا الجذور الحرة (أي الضرر) الذي يصيب خلايا الجسم، مما قد يوفر تأثيرا وقائيا ضد أمراض الدماغ."

و يتابع كلير:"بالنسبة للجزء الأكبر يمكن للقهوة أن تلعب دورا إيجابيا في صحة دماغك، ومع ذلك ستتأثر هذه الفوائد بكيفية شربك للقهوة، لذا ضع في اعتبارك مقدار الكريم والسكر المضاف الذي تستخدمه".

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