لما يجب شرب الكثير من الماء قبل الرحلات الجوية؟

المصدر: وكالات

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أوصى الدكتور سيرغي فولغا، كبير أطباء الوحدة الطبية في مطار شيريميتوفو الدولي بموسكو، بعدم تناول القهوة قبل الرحلة الجوية.

وأشار فولغا في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه قبل الرحلة الجوية من الأفضل عدم تناول الكحول والقهوة، والإكثار من شرب الماء.

ويقول، "ليس هناك استعدادات خاصة للرحلة الجوية، ومع ذلك نوصي دائما بضرورة النوم قبل الرحلة والتخلي عن تناول المشروبات الكحولية وكمية كبيرة من القهوة، والتقليل أو التخلي عن تناول المواد الغذائية المسببة لتكون الغازات، وبدلا منها ننصح بالإكثار من شرب الماء قبل الرحلة وخلالها، لمنع جفاف الجسم الذي يحدث أثناء الرحلة".

ويضيف، على الأشخاص الذين لديهم ميل للوزمة ويعانون من الدوالي، ارتداء جوارب ضاغطة أثناء الرحلة للوقاية من تفاقم الحالة المرضية.

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