ولاية جوهور الماليزية تسجل نحو 7 آلاف إصابة بمرض جلدي

المصدر: د ب ا

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أكدت السلطات الصحية في ولاية جوهور الماليزية أنه تم تسجيل 6987 إصابة بمرض اليد والقدم والفم حتى أمس السبت.

وتعتبر هذه الحصيلة زيادة كبيرة للغاية مقارنة بنفس الحصيلة التي تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 104 إصابات.

ونقلت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية عن رئيس لجنة الصحة والوحدة بالولاية لينج تيان سوون قوله إن معظم الإصابات كانت لدى أطفال أقل من 6 أعوام.

وفيما يتعلق بجدري القرود، قال لينج إنه لم يتم تسجيل أي إصابات بالمرض حتى اليوم.

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