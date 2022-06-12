ما العلاقة بين تناول السمك وسرطان الجلد؟

المصدر: وكالات

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وجدت دراسة جديدة صلة غريبة بين تناول السمك وسرطان الجلد الذي يعد من بين أكثر السرطانات شيوعا.

وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة "السرطان. أسبابه والوقاية منه" ما يقرب من 500 ألف شخص.

وتوصل الباحثون إلى أن ارتفاع نسبة تناول السمك تضاعف خطر الإصابة بالسرطان، والأشخاص الذين يتناولون مثلا نصف علبة تونة يوميا كانوا أكثر عرضة بنسبة 22 في المئة للإصابة بسرطان الجلد.

وحذر الباحثون أن نتائج الدراسة لا تعني أنه يجب تجنب تناول السمك، كما أن فوائد تناوله لا تزال أكبر من فوائد تجنبه.

ورغم أن الدراسة قائمة على الملاحظة فقط، ينصح الباحثون بعدم تجاهل نتائجها، وفق أخصائية التغذية بجامعة نيوكاسل البريطانية، كلير كولينز.

وبحسب الباحثين، فإن الملوثات مثل الزئبق المسبب للسرطان ينتقل إلى المياه من خلال العمليات الصناعية مثل حرق الفحم، ويتراكم في أنسجة السمك.

واستخدم الباحثون، بقيادة عالم الأوبئة بجامعة براون الأمريكية، يوفي لي، بيانات من دراسة النظام الغذائي والصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، من مشاركين بين عامي 1995 و 1996.

وأظهر تحليل البيانات أن خطر الإصابة بسرطان الجلد كان أعلى بنسبة 22 في المئة لدى الأشخاص الذين تناولوا حوالي 43 غراما من الأسماك يوميا، مقارنة بالذين تناولوا الكمية المتوسطة (حوالي ثلاثة غرامات يوميا).

وكانت الصلة مباشرة، أي أنه كلما زادت كمية السمك المستهلكة زاد خطر الإصابة بالسرطان.

وهذه النتائج لا تقلل بأي حال من الأحوال من الأسباب الأخرى لسرطان الجلد، وحذر الرئيس التنفيذي لمعهد سرطان الجلد الأسترالي، ماثيو براون في تعليق حول الدراسة أن "الأدلة العلمية واضحة وتقول إن التعرض لأشعة الشمس هو أكبر عامل خطر لتطوير سرطان الجلد".

ولكن مع ذلك حذر براون من تجاهل ما توصلت إليه الدراسة ودعا إلى مزيد من التحقيق.

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