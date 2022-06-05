ماذا يحدث لصحتك عند المداومة على تناول الجرجير؟

المصدر: وكالات

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يعتبر الجرجير غذاء جيدا، حيث يساعد على الهضم، ويستخدم عصيره لعلاج الالتهاب الرئوي وسوء الهضم، ويعمل على تنقية الصدر من البلغم، وينقي الدم أيضا من السموم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على خصائص مضادة للسرطان، ويفيد في علاج مرض فقر الدم حيث يحتوي على عنصر الحديد. ويعتبر الجرجير غنيا بالكالسيوم، حيث يساعد على تقوية الأسنان والعظام.

ورصد موقع هيلثي بعض فوائد الجرجير، جاءت كما يلي:

فوائده للرجال

يستخدم الجرجير كمنشط للرجال، حيث إن التاريخ يوضح أن الجرجير استخدم لتحفيز الرغبة عند العرب والرومان قديما، كما يعمل الجرجير أيضا على زيادة الحيوانات المنوية لدى الرجال.

فوائد الجرجير للتخسيس

يعتقد أن الجرجير مساعد مهم جدا لتنحيف الجسم، ومهم جدا في الريجيم الغذائي، حيث يحتوي على قدر منخفض جدا من السعرات الحرارية فكل مائة جرام من الجرجير تحتوي على 11 سعرا حراريا فقط، ويعتبر لذلك هو أقل الخضروات احتواء على سعرات حرارية، وأقل أيضا من الخس والبقدونس ونبات الفجل، بالإضافة أيضا إلى أنه عال في محتواه من البوتاسيوم الذي يساهم في عملية إنقاص الوزن.

كما أن الجرجير أيضا مدر للبول، لذلك فهو يعمل على طرد السوائل الزائدة خارج الجسم. بجانب أنه منخفض في محتواه من الدهون والكولسترول، وبالرغم من أنه منخفض السعرات الحرارية، إلا أنه عال في الفيتامينات والمعادن، فهو يحتوي على فيتامين أ و ج و هـ وفيتامين كـ، وهو مصدر جيد للكالسيوم والمانجنيز والماغنيسيوم والفوسفور.

ويحتوي الجرجير على نحو 32% من القيمة الموصى بها يوميا من فيتامين أ و24% من فيتامين ج، أضف إلى هذا أنه يحتوي على مضادات أكسدة بكميات كبيرة.

الجرجير وفوائده للحامل

ينصح خبراء طب النساء أن يكثر الحوامل من تناول الجرجير أثناء فترات الحمل، حيث إن الجرجير يحتوي على عناصر مغذية هامة وضرورية لصحة الجنين، وهو غذاء هام أيضا للمرأة المرضع، وهو يزيل الوهن وأعراض الحمل مثل الغثيان، كما أنه يعمل على إدرار الحليب في المرضع.

ويتم إعداده بأكثر من طريقة سواء بصنع حساء الجرجير أو تناول أوراقه في السلطة أو شرب عصير الجرجير، ويفضل عدم تناول العصير بكميات كبيرة بالنسبة للحوامل، حيث يمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة، بجانب أنه منشط للرحم.

فوائد الجرجير للبشرة

يحتوي الجرجير على مجموعة كبيرة من المركبات النباتية المهمة للحفاظ على صحة الجلد، لاسيما فيتامين أ “الذي يأتي من البيتا كاروتين” وج وفيتامين هـ والفلافونويد، وهذه المركبات تعمل على حماية الجلد والوجه من ضرر أشعة الشمس.

وتعمل أيضا على الوقاية من شيخوخة الجلد وما يصاحبها من أعراض مثل تجاعيد الوجه، وتعتبر هذه المركبات أيضا مركبات مضادة للأكسدة، لذلك فهي تعمل على حماية الجلد من الشقوق الحرة.

الجرجير وفوائده لمرضى السكري

ظهرت دراسات أن الجرجير يعمل على خفض نسبة الكولسترول الضار بالدم، بينما يزيد من مستوى الكولسترول الجيد في الدم، وهذا يساعد بالطبع على خفض مستوى السكر بالدم، بجانب أن تناول سلطة الجرجير تعمل على تنظيم عملية الهضم ومن المعروف أن عملية الهضم المنتظمة تساعد على ثبات مستوى السكر بالدم، بالإضافة إلى أنه مدر للبول، ويعمل على إبطاء امتصاص السكر بعد الأكل في المعدة نتيجة أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على تقليل امتصاص الكربوهيدرات من الأمعاء.



الجرجير وفوائده للمدخنين

في إحدى الدراسات العلمية، تم فحص تناول الجرجير على التمثيل الغذائي للنيكوتين عند المدخنين.

الجرجير وفوائده للقولون

يعمل الجرجير على تحسين عملية الهضم من خلال عمله على تنظيم إفراز الصفراء، بجانب احتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين ج والألياف، والتي تحفز إفراز الغدد اللعابية والأمعاء على الهضم السليم.

فائدة الجرجير للغدة الدرقية

نتيجة ارتفاع محتوى الجرجير من اليود، الذي يعمل على منع تضخم الغدة الدرقية، فإن الجرجير قد يعمل على تحسين وظائف الغدة الدرقية، وتخفيف الكثير من أعراض الغدة الدرقية.

فائدة الجرجير للضغط

يعمل الجرجير على ضبط مستوى الكولسترول وضغط الدم، وتظهر الدراسات أن مادة اللوتين، الموجودة بكثرة في نبات الجرجير، يمكن أن تساعد على خفض مستوى ضغط الدم، ومن ثم تعمل على الوقاية من النوبات القلبية، وأمراض الشريان التاجي وتصلب الشرايين.

الجرجير وفوائده للشعر

يعمل الجلد على منع تساقط الشعر ويعالج قشرة الرأس، نظرا لغناه بالكبريت والحديد والزنك وفيتامين أ، ويتم الحصول على أفضل النتائج من خلال تدليك الرأس بعصير الجرجير.

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