دراسة تكشف تأثير تناول بيضة واحدة في اليوم على صحتك

المصدر: وكالات

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يعتبر البيض من أكثر الأطعمة المفيدة فهو محمل بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك البروتينات عالية الجودة والفيتامينات والمعادن والدهون الجيدة ومضادات الأكسدة.

وأظهرت العديد من الأبحاث أن البيض غذاء صحي للقلب، لذلك اقترحت دراسة حديثة أن تناول بيضة واحدة يوميًا قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فقد كشفت دراسة صينية منشورة في eLife، أن الاستهلاك المعتدل للبيض يمكن أن يزيد من كمية الأيضات الصحية للقلب في الدم، وفق ما نقل موقع "thehealthsite".

وعلى الرغم من أن البيض يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية، إلا أنه يعد أيضا مصدرا غنيا للكوليسترول الغذائي. وهذه النقطة موضوع نقاش متكرر بين الباحثين حول ما إذا كان استهلاك البيض مفيدًا أم سيئًا للقلب؟

وفي هذا الشأن، بدأت مجموعة من الباحثين من جامعة بكين في الصين دراسة العلاقة بين استهلاك البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والدور الذي يلعبه استقلاب الكوليسترول في البلازما.

وأظهرت التحليلات أن المشاركين الذين تناولوا كمية معتدلة من البيض لديهم مستويات أعلى من البروتين في دمائهم، يسمى البروتين A1، والمعروف أيضا باسم البروتين الدهني الجيد.

كما كان لدى هؤلاء الأفراد أيضًا المزيد من جزيئات HDL الكبيرة في دمائهم، والتي تساعد على إزالة الكوليسترول من الأوعية الدموية، وبالتالي منع الانسدادات التي يمكن أن تؤدي إلى الجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

إضافة إلى ذلك، حدد الباحثون 14 من المستقلبات المرتبطة بأمراض القلب، وقالوا إن المشاركين الذين تناولوا عدداً أقل من البيض كانت لديهم مستويات أقل من المستقلبات المفيدة ومستويات أعلى من تلك الضارة في دمائهم، مقارنة بمن تناولوا البيض بشكل أكثر انتظامًا.

وبناء على النتائج التي توصلوا إليها، خلص الفريق إلى أن تناول كمية معتدلة من البيض (تصل إلى بيضة واحدة يوميا) يمكن أن يساعد في الحماية من أمراض القلب.

وفي وقت سابق، وجدت دراسة نشرت عام 2018 في مجلة القلب أن البالغين في الصين الذين يأكلون البيض يوميا (حوالي بيضة واحدة) لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية مقارنة بمن يأكلونه بشكل أقل.

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