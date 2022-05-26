8 أغذية للوقاية من هبوط الدورة الدموية وحماية القلب

المصدر: وكالات

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نصح خبراء في مجال التغذية بالحرص على 8 أنواع من المأكولات تساعد في الوقاية من هبوط الدورة الدموية وتعمل على حماية القلب.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الأغذية تعمل على تحسن تمدد الأوعية الدموية كما تعزز تدفق الدم في الشريان التاجي المغذي للقلب، وفقا لـ «العربية» نقلا عن موقع « Health line».

وشملت قائمة الأغذية الثمانية:

1 - الفلفل الحار.

2– القرفة.

3– الثوم.

4 - الأسماك الدهنية.

5– البنجر.

6 - الطماطم.

7– التوت.

8 - الخضروات الورقية.

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