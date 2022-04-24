أعراض قد تشير لإصابتك بسرطان الرئة

المصدر: وكالات

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يعتبر سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في العالم، وقد يكون من الصعب اكتشاف أعراضه خلال مراحله المبكرة، حيث يتم الخلط أحياناً بين أعراض المرض الخبيث وأعراض بعض الأمراض الأخرى الأقل خطورة.

وكشفت دراسة نشرت في مجلة PLOS ONE العلمية في مارس 2022، أن أربعة أعراض قد تشير إلى الإصابة بمرض السرطان.

ووفقا للدراسة هناك العديد من الأحاسيس الجسدية التي غالبا ما تكون غير محددة، ولا يسهل فهمها وفي كثير من الأحيان، لم يتم التعرف عليها في البداية كدليل على سرطان الرئة من قبل الشخص المصاب.

وحذر الباحثون من أن هذا غالبا ما يؤدي إلى التشخيص المتأخر.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية حلل الباحثون بأثر رجعي حسابات 61 شخصا تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة في الدنمارك وإنجلترا والسويد.

وكشفت النتائج أن السرطان قد لا يزعج المرضى في بداية الأمر، ومع ذلك، قال بعض المرضى إنهم شعروا بأعراض معينة في المراحل الأولى من المرض، والتي شملت الشعور بالتعب الشديد والسعال، بالإضافة إلى ضيق التنفس والألم.

ونصح طبيب الأورام إيفان كاراسيف، بتناول المكسرات وثمر الورد وسمك الرنكة، التي تساعد في منع تطور الأورام الخبيثة في الجسم.

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