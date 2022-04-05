علامات تظهر في العين تدل على حالات صحية خطيرة

المصدر: البيان

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تعد اختبارات العين مهمة للغاية للحفاظ على صحة العين، فضلا عن أن هذا قد يساعد في تشخيص بعض الحالات الصحية الكامنة، خاصة مع ظهور عدد من الأعراض والتغييرات.

وبحسب روسيا اليوم، هناك أنواع عديدة من أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تؤثر على الرؤية.

ويقول موقع Broberg Eye Care: "في كثير من الحالات، تكون مشاكل العين من بين الأعراض الأولى لأمراض المناعة الذاتية".

وأضاف الموقع: "في وقت مبكر، قد يعاني المرضى من احمرار في العين أو حكة في العين أو جفاف العين بشكل متكرر. وإذا لم يتم تشخيص الحالة أو علاجها، فمن الممكن أن يعاني المرضى من ألم في العين وحساسية للضوء وتغيرات في جودة الرؤية وحتى فقدان البصر".

ويعد التهاب النخاع والعصب البصري اضطرابا في المناعة الذاتية ويؤثر على أعصاب العين والجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والنخاع الشوكي.

وتحدث اضطرابات المناعة الذاتية عندما يتعطل الجهاز المناعي ويهاجم أنسجة وأعضاء الجسم.

كما أن التهاب القزحية هو اضطراب مناعي ذاتي آخر يؤثر بشكل مباشر على الخلايا المصطبغة لقزحية العين، وأحيانا الطبقات الوسطى من العين أيضا.

ويسبب الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وظهور "عوامات" في مجال الرؤية واحمرار في العين.

العد الوردي

هي حالة جلدية تؤدي إلى احمرار الوجه. وعندما يحدث العد الوردي حول العين، يمكن أن يؤدي إلى جفاف العين، وحكة في العين، وحرقان حول العينين، واحمرار في العين.

ويمكن أن تؤدي الحالة أيضا إلى تورم الجفون وزيادة الحساسية للضوء.

مرض الكبد

عندما تبدو عيون الشخص صفراء، فهذا يعرف باليرقان.

وغالبا ما يعني ذلك أن الشخص يعاني من مشاكل في الكبد، وينجم ذلك عن ارتفاع مستويات البيليروبين، وهو مادة يصنعها الكبد أكثر عندما يكون ملتهبا أو تالفا.

ويحدث تليف الكبد عندما يكون الكبد متندبا بشدة، ما قد يؤدي إلى فشل الكبد وسرطان الكبد الذي يهدد الحياة.

داء السكري

يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تورم في البقعة الصفراء (بالقرب من شبكية العين)، ويسبب ما يسمى بالوذمة البقعية السكرية.

وبمرور الوقت، يمكن لهذا المرض أن يدمر الرؤية الحادة في هذا الجزء من العين، ما يؤدي إلى فقدان جزئي للرؤية أو العمى.

وعادة ما تظهر الوذمة البقعية عند الأشخاص الذين لديهم بالفعل علامات أخرى لاعتلال الشبكية السكري.

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