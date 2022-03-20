ما العلاقة بين الاكتئاب والمكوث طويلاً في المنزل؟

المصدر: البيان

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الاكتئاب هو حالة مرضية عقلية شائعة، تسبب أعراضًا جسدية ونفسية، كما أنه مرض يصيب المخ ولا يجوز التقليل منه.

وتطرق علماء بريطانيون من معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب، إلى العلاقة بين الاكتئاب الشديد والمكوث لفترة طويلة في المنزل.

وتشير مجلة JMIR mHealth and uHealth ، إلى أن الباحثين توصلوا إلى هذا الاستنتاج خلال متابعتهم الحالة الصحية لـ 164 شخصا يعانون من الاكتئاب الشديد، حيث اتضح لهم من بيانات تحديد الموقع الجغرافي التي حصلوا عليها من الهواتف الذكية للمتطوعين، كم من الوقت قضى المرضى في بيوتهم. وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا للباحثين كان كبار السن الذين يعانون من أعراض أكثر حدة أقل ميلا لمغادرة المنزل. ولاحظوا أن العلاقة بين الأعراض في أيام الأسبوع كانت أقوى منها في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق، كشفت الطبيبة النفسية الأمريكية أوما نايدو أسماء الأطعمة التي يجب تناولها للفرح وتحسين الذاكرة و لها تأثير إيجابي على الدماغ.

ونصحت بضرورة الاهتمام بالتوابل، التي تعمل كمضادات للأكسدة، وبعضها له خصائص مفيدة أخرى. فمثلا يقلل الكركم من القلق، ويساعد الزعفران على محاربة الاكتئاب. وللشوكولاتة الداكنة تأثير مماثل.

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