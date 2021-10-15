أطعمة تساعدك للخلود في نوم هانئ

المصدر: وكالات

هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا نعاني من الأرق وقلة النوم ويعد الحصول على نوم جيد تحديا بالنسبة للكثيرين، ​وهناك العديد من النصائح والحيل المتاحة للحصول على نوم جيد، لكن هذا لا يضمن أنها ستعمل مع الجميع.

ولذلك، حددت مؤسسة النوم البريطانية عددا من الأطعمة التي قد تساعد في الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل.

ويقول موقع المؤسسة: " إن كلا من النظام الغذائي والنوم معقدان، ما يعني أنه لا يوجد حل سحري أو طعام واحد مضمون للمساعدة في النوم. ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تسهل الحصول على نوم هانئ ليلا".

وتشمل هذه الأطعمة:

- فاكهة الكيوي: تحتوي فاكهة الكيوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات C وE وكذلك البوتاسيوم والفولات.

وتلاحظ المؤسسة الصحية أن بعض الأبحاث وجدت أن تناول الكيوي يمكن أن يحسن النوم. على سبيل المثال، في إحدى الدراسات، وجدت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا حبتين من الكيوي قبل ساعة واحدة من وقت النوم، ينامون بشكل أسرع وأعمق، وكانوا يتمتعون بنوعية نوم أفضل.

- الكرز اللاذع (الحامض): تقول مؤسسة النوم: "وجدت العديد من الدراسات فوائد النوم للأشخاص الذين يشربون عصير الكرز الحامض. وفي إحدى الدراسات، وجد أن الأشخاص الذين شربوا كوبين من عصير الكرز الحامض يوميا يتمتعون بوقت نوم أكبر وكفاءة أعلى في النوم".

وقد تأتي هذه الفوائد من حقيقة أن الكرز اللاذع به تركيزات أعلى من المتوسط ​​من الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية وتعزيز النوم الصحي. وقد يكون للكرز اللاذع أيضا تأثير مضاد للأكسدة يساعد على النوم.

- الحليب المملح: قد يقلل الحليب المملح من انقطاع النوم ربما لأن له علاقة بفيتامينات B وD.

ويشار إلى أن الحصول على كمية كافية من فيتامينات B يحفز إنتاج التريبتوفان، وهو حمض أميني أساسي يساعد على تنظيم النشاط في الجهاز العصبي المتعلق بالاسترخاء والنوم. فيما يساعد فيتامين D على ضبط الساعة البيولوجية للجسم، والتي تتحكم في إيقاعات النوم والاستيقاظ على مدار 24 ساعة.

- الأسماك الدهنية: تعمل هذه الأطعمة من خلال توفير جرعة صحية من فيتامين D وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تشارك في تنظيم الجسم للسيروتونين.

- تناول المكسرات: غالبا ما تعد المكسرات مثل الجوز والفستق والكاجو "غذاء جيدا للنوم".

ويقول الموقع الصحي: "على الرغم من أن الكميات الدقيقة يمكن أن تختلف، إلا أن المكسرات تحتوي على الميلاتونين وكذلك المعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والزنك التي تعد ضرورية لمجموعة من العمليات الجسدية".

وعلى الرغم من أنه قد تكون هناك أطعمة يمكن أن تساعد على النوم الجيد، إلا أنه من الصعب التعميم حول النظام الغذائي المثالي للجميع.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، يجب الاتصال بالطبيب إذا كان لديك أرق يستمر لأكثر من أربعة أسابيع.

وتوصي الهيئة أيضا بتناول بعض الأطعمة والمشروبات لمساعدتك على النوم.

وربما ليس من المستغرب أنه يجب عليك تقليل الكافيين في الشاي أو القهوة أو مشروبات الطاقة أو الكولا، خاصة في المساء، حيث يتدخل الكافيين في عملية النوم، كما أنه يمنع النوم العميق.

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