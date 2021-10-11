أفضل وقت للاستحمام بعد التمارين الرياضية

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

قد تشعر بالحاجة للاستحمام بماء بارد مباشرةً بعد إنهاء جولة التمارين الرياضية، وذلك دافع منطقي بالتأكيد لأن المرء يرغب بخفض درجة حرارة جسمه، وموازنة أنفاسه، واستعادة نشاط عضلاته المتعبة. ولكن، كما اتضح فإن هنالك وقت "أفضل" للاستحمام بعد التمرين، ويتمثل الجواب بـ : بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة التعرق.

وفقاً لموقع "غود آند ويل" الصحي، عمد مدرب صحة المرأة، أرييل بلجريف، وعبر قناته في "انستغرام" لتبديد الأسطورة الراسخة بأن الاستحمام بعد التمرين مباشرة هو أفضل ممارسة، قائلاً: "هل سبق لك أن واستحممت بعد التمرين مباشرة لتجد نفسك ما زلت تتعرق بعد ذلك الدش؟". مفسراً أن السبب غب ذلك يعود لأن الجسم لم يأخذ الوقت الكافي ليهدأ بشكل صحيح قبل أن ينصدم مباشرة بالماء.

وأوضح المدرب أن أفضل وقت للاستحمام بعد التمرين يأتي بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة التعرق، لأن الجسم يحتاج على الأقل تلك المدة ليبرد ويهدأ.

وعن مدة الانتظار تلك بعد انتهاء التمارين، يُنصح بأن يتم استثماره في الانتقال إلى تمارين ألطف أو البدء بتمارين الإطالة. ومن جهة أخرى، يمكن استخدام ذلك الوقت أيضاً في إعادة ترطيب الجسم عن طريق شرب الكثير من المياه أو إعداد عصير منعش يكون جاهزاً للشرب بعد الخروج من دورة المياه.

تدرج

بمجرد أن يصبح الجسم جاهزاً للاستحمام، يوصي الخبراء بالبدء بالتدرج في استخدام مياه بدرجة حرارة فاترة حتى لا نصدم الجسم بالماء الساخن جداً أو البارد جداً.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز