تقنية لنوم هانئ خلال 60 ثانية فقط

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يعاني عدد هائل من الناس من اضطرابات النوم التي عززتها أحداث العام المنصرم الصاخبة التي تركتنا نشعر بالتململ نهاراً وزعزعت أنماط نومنا ليلاً. إلا أن الدكتور أندرو وايل المتخصص في مجال الطب التكاملي في جامعة أريزونا، طور تقنية 4-7-8 المتأصلة في علم التأمل القديم وتقنيات التركيز على التنفس.

وأشار وايل في حديث لموقع "ميديكال نيوز توداي": بالقول: " إنها الطريقة الفضلى الوحيدة التي وجدتها للتعامل مع العودة إلى النوم في حال صحوت في منتصف الليل. وإن الانتظام في القيام بذلك على مدى أسابيع وشهور وسنوات يولد التغييرات المرجوة."

ولا بد من الإشارة إلى أنه خلال المرات القليلة الأولى من تطبيق الطريقة، قد يستغرق المرء وقتاً أطول من 60 ثانية للاستغراق في النوم. لكن الفكرة، بحسب ما أشار الدكتور وايل تصبح أكثر فعالية كلما تمت ممارستها. كما أكد ضرورة استشارة الطبيب المختص إذا كان المرء يعاني من مشكلات تنفسية.

طريقة

ولا بدّ أولاً لتطبيق الطريقة من تبني وضعية مريحة لاسترخاء الجسم، والشهيق ثانياً من الأنف لمدة أربع ثوان، وحبس النفس ثالثاً مع العد حتى سبع ثوانٍ، والزفير رابعاً من خلال الفم مع إصدار صوت خفيف لمدة ثماني ثوانٍ، وتكرار الدورة خامساً حتى أربع مرات. وأكد الدكتور وايل ضرورة الالتزام بتطبيق طريقة 4-7-8 على مدى أسابيع متتالية للحصول على أفضل النتائج والتوصل إلى استغراق سريع في النوم خلال فترة قياسية.

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