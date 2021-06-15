طرق الوقاية من "الفطر الأسود"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد خبراء وأطباء أنه لم يثبت حتى الآن انتقال مرض الفطر الأسود من شخص لآخر، مايعني أنه من الأمراض غير المعدية حاليا.

ووفقا لبوابة الأهرام المصرية، طرح استشاري الحساسية أمجد الحداد طرق وإرشادات للوقاية من الفطر الأسود، وهي..

-التقليل من تعاطي الكورتيزون والمضادات الحيوية.

-عدم الاحتفاظ بالقمامة بالمنزل والتخلص منها يوميا وتطهير سلة المهملات.

-غسل الفواكه والخضروات جيدا والتخلص الفوري من المعطوبة منها.

-وتنظيف الثلاجة دوريا وفتحها بعض الوقت للقضاء على الرطوبة.

-تهوية المنزل أثناء النهار للسماح بدخول أشعة الشمس للتخلص من رطوبة المفروشات.

-تقليل الأغذية المصنعة الغنية بالمواد الحافظة.

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