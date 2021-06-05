ماذا يحدث للجسم عند تناول الفستق الحلبي يوميا؟

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يشتهر الفستق الحلبي في جميع أنحاء العالم لمذاقه الشهي وفوائده الصحية المتعددة. ويستفيد الجسم من تناول هذا النوع من المكسرات خضراء اللون يومياً.

ووفقاً لموقع "هيلث لاين" يحتوي الفستق على الكثير من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك الفوسفور والثيامين والنحاس والمنغنيز والبوتاسيوم الذي يساعد وظائف الأعصاب والعضلات.

كما أنها تشكل مصدراً ممتازاً لفيتامين ب6 الذي يساعد في تنظيم السكر في الدم ويكوّن الهيموغلوبين في الجسم.

ويحتوي الفستق على نسبةً عالية من مضادات الأكسدة، سيما اللوتين والزياكزانثين المهمة لصحة العين. إضافة إلى ذلك متعدد الفينولات والتوكوفيرول وهما نوعين آخرين من مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة أمراض القلب والسرطان.

ويذكر أن كافة أنواع مضادات الأكسدة تحول دون تلف الخلايا في الجسم.

ويشار كذلك إلى أن الفستق يساعد على خسارة الوزن لأنه الأقل في السعرات الحرارية مقارنة بالمكسرات الأخرى، ويعزز الشعور بالشبع. ويمكن الاستمتاع بتناول الفستق الحلبي بعدد من الطرق سواء لوحده أو مضافاً إلى الزبادي. ويستحسن أن يتم تناوله نيئاً في بعض الأحيان لتفادي تناول الملح الزائد.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز