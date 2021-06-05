هل تسبب الحمية الغذائية العقم؟

المصدر: وكالات

تسبب الوصفات الخاطئة للحمية الغذائية خطرا جسيما على صحة الإنسان بشكل عام، ولا بد من أن تستند الحمية الغذائية على أسس سليمة للمحافظة على الحالة الصحية للجسم.

وتقول الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، إن اتباع حمية غذائية خالية من الدهون بهدف التخلص من الوزن الزائد، يمكن أن يسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن، وحتى العقم.

وتؤكد، على أن تناول مواد غذائية خالية من الدهون، يمكن فقط إذا كان الجسم يحصل على الدهون من مصدر آخر.

وتقول الخبيرة، "نقص الدهون ينعكس على الحالة الصحية وعلى المظهر الخارجي للشخص، حيث يصبح الجلد جافا ومتجعدا، وتنخفض المناعة، وتتسارع شيخوخة أعضاء الجسم وتتآكل، وقد تظهر مشكلات في القلب والدماغ وتضعف الذاكرة وتنخفض سرعة الاستجابة عنده".

وتضيف، تعتبر الدهون أفضل مصدر للطاقة وتساعد على امتصاص فيتامينات A و E و K و D المسؤولة عن المناعة وحدة البصر ومتانة الأوعية الدموية ونضارة البشرة. كما أن الدهون تساهم في إنتاج الهرمونات بما فيها الجنسية الاستروجين والتستوستيرون. ويمكن أن تؤدي قلة الدهون في النظام الغذائي إلى العقم.

وتقول، "هناك عشرات الحالات التي لا تستطيع المرأة الحمل، لأنها امتنعت عن تناول الدهون، لأنه من دون المستوى الطبيعي للهرمونات في الجسم لا تتمكن المرأة من الحمل والإنجاب". وتضيف هذه المشكلة تشمل الرجال أيضا.

وعلاوة على ذلك، يسبب نقص الدهون في الجسم زيادة خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والربو وأمراض الرئة الأخرى.

وتقول، "تدخل الدهون في تركيب المادة المبطنة للحويصلات الهوائية في الرئتين. وعندما تكون الدهون غير كافية فإنها تلتصق ببعضها البعض ولا تتفكك أثناء التنفس. ونتيجة لذلك يصاب الشخص بأمراض الرئة".

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