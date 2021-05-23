أمريكا تحذر من وباء جديد

المصدر: وكالات

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحذيراً عالي الخطورة من تقبيل الدجاج.

وقالت في بيان، «لمواجهة الزيادة المتنامية للإصابة بداء السالمونيلا ما ينذر بوباء جديد، توقفوا عن تقبيل أو معانقة الدجاج، ولا تأكلوا أو تشربوا بالقرب منه».

كما أوصت السلطات الصحية الأمريكية بغسل اليدين جيدا بعد ملامسة الدواجن وعدم تشجيع الأطفال على اللعب معها.

وربطت هذا السلوك بتسجيل 163 إصابة بداء السالمونيلا منذ منتصف فبراير بما فيها 34 استدعت دخول المستشفيات، واعتبرت الدواجن مصدرا مباشرا للبكتيريا التي تسبب الإسهال والحمى والقيء، ما يتطلب الحذر، حتى لو بدت نظيفة.

وعادة ما تنتقل هذه البكتيريا من البيض والمنتجات حاملة المرض، فيما تخشى السلطات من تفشي داء السالمونيلا رغم أنه نادرا ما يكون قاتلاً.

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