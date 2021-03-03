5 أنواع خضار وفواكه تطيل العمر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشفت دراسة جديدة لجمعية القلب الأميركية عدد حصص الفواكه والخضروات التي نحتاجها يومياً لحياة مديدة. وأتت الدراسة نتاج تحليل بيانات لمليوني بالغ حول العالم تقريباً، حصتان من الخمس يجب أن تكونا من الفواكه، وفق ما أشار موقع "سي إن إن"، وثلاث يجب أن تركز على الخضار.

قال الدكتور دونغ وانغ، المشرف على الدراسة والأخصائي في علم الأوبئة والتغذية من كلية هارفرد للطب:" من المرجح أن توفر هذه الكمية المنفعة القصوى فيما يتعلق بتجنب الأمراض المزمنة الأساسية وتعتبر مصادر يمكن الوصول إليها نسبياً من قبل عدد كبير من الناس".

وفي حين لم يتم ربط البازلاء والذرة والبطاطا وبقية الخضروات النشوية على سبيل المثال بالمخاطر المتدنية للوفاة أو للإصابة بأمراض مزمنة محددة، أظهرت الخضار الخضراء الورقية الغنية بمادة البيتا كاروتين والفيتامين سي كالسبانخ والخس والكرنب الأجعد إضافةً إلى الجزر عدداً من الفوائد.

وفي فئة الفواكه، تبين أن تلك الغنية بمادة البيتا كاروتين والفيتامين سي كالتوت وكافة أنواع الحمضيات تساعد تقليص مخاطر الوفاة في حين أن عصائر تلك الفواكه لا تفعل.

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