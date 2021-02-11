أسباب رائحة الفم الكريهة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء في روسيا، الأمراض التي تسبب ظهور رائحة الفم الكريهة.

ووفقا لها، قبل كل شيء يجب مراجعة طبيب الأسنان. لأن أمراض الغشاء المخاطي لتجويف الفم هي الأكثر انتشارا وسببا لرائحة الفم الكريهة. ولكن إذا كان كل شيء طبيعيا في تجويف الفم، يجب مراجعة أخصائي الأمراض الباطنية لتشخيص السبب. بحسب روسيا اليوم.

وعموما يمكن أن تظهر رائحة الفم الكريهة للأسباب التالية:

1- التهابات تجويف الفم: تسوس الأسنان، التهاب اللثة (التهاب النسيج المحيط بالأسنان). التهاب اللثة التقرحي، التهاب الفم الهربسي (التهاب الغشاء المخاطي لتجويف الفم).

2- عدوى والتهابات في الجهاز التنفسي، توسع القصبات الهوائية (توسع لا رجعة فيه، يسببه التهاب تقيحي، يؤدي إلى تلف جدران القصبات. خراج الرئة (نخر الأنسجة الرئوية وتشكُل التجاويف (أكبر من 2 سم) وتحتوي على حطام نخري أو سوائل ناجمة عن العدوى الجرثومية).

3- التدخين.

4- قصور عمل الكبد (رائحة السمك).

5- الحماض الكيتوني السكري (رائحة الفواكه الحلوة)، من هذه التسمية يتضح أن هذه الرائحة تظهر في حالة تطور مرض السكري.

6- آزوتيميا (رائحة الأمونيا أو البول) سببها أمراض الكلى.

7- التهابات الغشاء المخاطي للمريء والمعدة والأثني عشرية.

8- متلازمة فرط نمو البكتيريا.

9- داء الارتداد المعدي المريئي Gastroesophageal reflux disease.

10- فتق الفرجة المريئية.

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