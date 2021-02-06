انتفاخ البطن قد ينذر بمرض خطير

المصدر: البيان الإلكتروني

يمكن أن يشير انتفاخ البطن ليس فقط إلى الإفراط في تناول الأطعمة المسببة لتكون الغازات، بل وأيضا إلى سرطان الأمعاء.

وتفيد Express، استنادا إلى بيانات جمعية السرطان البريطانية، بأن انتفاخ البطن يشير عادة إلى تراكم السوائل في البطن، وهذا بحد ذاته أولى علامات تطور مرض السرطان. وفقا لروسيا اليوم.

وبالإضافة إلى السرطان، هناك حالات عديدة يمكن أن تسبب انتفاخ البطن، مثل شلل المعدة، ومتلازمة القولون العصبي، و الداء البطني، والإمساك.

ووفقا للخبراء، يجب في جميع الأحوال مراجعة الطبيب الأخصائي وإجراء الفحوص اللازمة لتشخيص سبب انتفاخ البطن.

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