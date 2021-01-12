باستخدام أشعة الشمس.. توليد الطاقة من صلعة الرجال

المصدر: البيان الإلكتروني

هل كنت تتوقع يوما أن تولد الكهرباء من رؤوس الصلعان، يبدو أن الفكرة ليست محض خيال. إذ توصلت أبحاث جديدة الى إمكانية الاعماد على الصلع لتوليد الطاقة الشمسية المتجددة.

وبالفعل فقد أطلقت شركة إسبانية ناشئة، بالتعاون مع جامعة فالنسيا التقنية، مشروع تكنولوجيا غريبة من نوعها يمكن من خلالها توظيف الصلع لدى الرجال من أجل توليد طاقة متجددة باستخدام أشعة الشمس. وتعتمد التقنية على استخدام رأس الرجل كمسطح يلتقط أشعة الشمس ثم يحوله إلى طاقة يتم تخزينها ببطاريات صغيرة يحملها المستخدم معه، بحيث يمكن استخدام تلك الطاقة لاحقا لأغراض متعددة مثل شحن الهاتف المحمول.

ويتطلب من الرجال كي تكتمل التجربة بزراعة شريحة صغيرة في الرأس، من خلال إجراء عملية جراحية بسيطة، من أجل التمكن من تحويل أشعة الشمس الساقطة على الرأس إلى طاقة يمكن استخداماها لاحقا.

ووفقا لموقع مجلة &Innovators، يمكن للرؤوس الصلعاء أن تعمل بشكل أكثر كفاءة من ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة بشبكات توليد الطاقة، حيث تقوم بعكس أشعة الشمس بقوة وبسرعة.

كما تم إجراء التجربة على أكثر من 42 رجل وأثبتت كفائتها، وتتلخص هذه التجربة في استخدام سطح الرأس لالتقاط الأشعة الشمسية وتخزينها وتحويلها بعد ذلك إلى بطاريات صغيرة، ولكن تلك الطريقة لا تحتاج إلا إلى شريحة يتم زراعتها بالرأس بواسطة عملية جراحية بسيطة لتحويل أشعة الشمس إلى طاقة.

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