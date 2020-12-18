تحذير من خطر قاتل للعسل

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، من تناول كميات كبيرة من العسل، لأنه قد يسبب مشكلات صحية خطيرة.

ونقلت روسيا اليوم عن الطبيبة قولها "أولا، العسل مادة ذات سعرات حرارية عالية. وثانيا، ارتفاع نسبة سكر الفركتوز فيه، يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي. ويحفز أيضا الشهية، لأنه يحجب مستقبلات هرمون الليبتين المسؤول عن الشعور بالشبع".

ووفقا لها، من الصعوبة اليوم العثور على عسل نظيف أنتج بأمانة له خصائص سحرية، وذلك بسبب مبيدات الآفات، التي تستخدم على نطاق واسع ما يؤدي إلى موت النحل.

وتقول الأخصائية، "توجد أنواع كثيرة وكميات كبيرة من العسل في المتاجر. ولكن لا توجد أعداد النحل التي يمكنها إنتاج هذه الكميات. ولا بأس إذا استخدم السكر في إطعام النحل. ولكن المبيدات تستخدم منذ فترة طويلة، وبالتأكيد استخدمت في الحقول التي يطير فيها النحل أيضا، فما الذي نحصل عليه في النهاية؟ بالتأكيد لن نحصل على منتج للعلاج".

وتضيف محذرة، يجب أيضا على الشخص السليم تماما، عدم تناول العسل يوميا بكميات كبيرة. وتقول، "بين فترة وأخرى أستقبل مرضى السكري، الذين يعتقدون لسبب ما، يمكنهم تناول العسل، وأكثر من هذا، يعتقدون أن تناول العسل يحسن حالتهم الصحية. إن هذا وهم خطير قد يؤدي إلى غيبوبة".

وتشير الخبيرة، إلى أن العسل الجيد، مادة مطهرة جيدة ومجدد ممتاز، "فمثلا في حالة التهاب الحلق، يجب عمل غرغرة جيدة ومن ثم وضع ملعقة صغيرة من العسل في الفم وامتصاصها ببطء، حينها يظهر تأثيره الإيجابي".

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