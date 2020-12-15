ثلاثة أطعمة تعالج حكة الجلد

المصدر: وكالات

كشف موقع تخصصي عن عدداً من العلاجات المنزلية لحساسية الجلد والحكة مؤكداً أنها أثبتت فعالية كبيرة.

وأورد موقع "trueremedies" أن العسل يوفر الرطوبة والعناصر الغذائية الضرورية للبشرة لجعلها أكثر صحة، وفي نفس الوقت يساعد هذا في الحد من جفاف الجلد كما يعمل على تنظيم المناعة ويحتوي على مضادات الميكروبات التي قد تعزز التئام الطفح الجلدي الناجم عن الحساسية وتوفر راحة فورية من الاحمرار والحكة. بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".

ويمكن وضع العسل الصافي مباشرة على الجلد حوالي مرتين في اليوم، كما يمكن التدليك بلطف حتى تتغلغل العناصر الغذائية الموجودة في العسل في الجلد لتغذية البشرة وتنعيمها بأكثر الطرق فعالية. وبعد حوالى 15-20 دقيقة يتم غسل البشرة بالماء النظيف.

كما أن دقيق الشوفان له نفس التأثير المضاد للالتهابات، لكن بعض الأشخاص ذوي البشرة الحساسة قد يكون لديهم بعض التفاعل مع دقيق الشوفان، لذلك، يمكن لأولئك الذين لديهم حساسية من دقيق الشوفان تجاهل هذه الطريقة.

ويمكن أن يساعد دقيق الشوفان على ترطيب البشرة لأنه يحتوي على مادة الصابونين التي تساعد على تنظيف وترطيب وإزالة الخلايا الميتة. ويستخدم كمنظف للوجه لإزالة الأوساخ والفيروسات التي تضر بالبشرة. فالأفينانثراميد الموجود في دقيق الشوفان هو مضاد طبيعي للالتهابات وله تأثير علاجي، ويمكن مزجه بالماء الدافئ لعلاج البشرة الجافة.

ووفقًا لدراسة أجريت في عام 2012 قد يحمي دقيق الشوفان الغروي الجلد ويهدئ من التهيج والحكة.

ولتهدئة الحكة والحساسية ايضا استعمال الزبادي الخالي من السكر لأنه يحتوي على الكثير من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة، والتي تساعد بشكل فعال على تدمير البكتيريا المسببة للأمراض، كما يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يرطب البشرة ويلطفها، وهو يوفر الفيتامينات والماء المفيدين للبشرة الحساسة.

ولاستعماله يوضع بعض الزبادي مباشرة على مكان الحساسية ويترك ليجف لمدة 15 دقيقة حتى يمتص الجلد المواد.

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