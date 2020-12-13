مكملات غذائية تخفض خطر الإصابة بكورونا بين النساء

المصدر: وكالات

كشف باحثون من كلية لندن الملكية أن تناول بعض المكملات الغذائية من قبل النساء قد يخفض لديهن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وقام فريق الباحثين المشاركين في الدراسة التي نشرها موقع MedRxiv، اليوم السبت، بتحليل بيانات 1,4 مليون مستخدم لتطبيق محمول يتابع أعراض مرض "كوفيد-19"، ومنها معطيات تخص التغذية وتناول المكملات الغذائية.

وتبين من الدراسة أن النساء اللاتي تناولن فيتامينات متعددة وفيتامين دي والأحماض الدهنية من نوع أوميغا 3 والمعينات الحيوية، أكثر حماية من الإصابة بفيروس كورونا من مثيلاتهن اللاتي لم يتناولنها، وهي نتيجة لم يتم رصدها عند الرجال.

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