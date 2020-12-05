أفضل العلاجات لتخفيف أعراض انتفاخ البطن

المصدر: وكالات

تناول بعض الأطعمة أو المشروبات الغازية، بالإضافة إلى التوتر أو القلق، ومرض الاضطرابات الهضمية أو متلازمة القولون العصبي، من الأسباب الأكثر شيوعاً لانتفاخ البطن.

وينصح الخبراء بأن أحد أفضل العلاجات للمساعدة في تهدئة انتفاخ البطن وتخفيف آلام البطن، هو النوم.

وقالت تامارا فريمان، أخصائية التغذية المسجلة في نيويورك والمتخصصة في اضطرابات الجهاز الهضمي، ومعدة The Bloated Belly Whisperer: "يجد الكثير من الناس أن النوم طوال الليل يوفر القليل من "إعادة الضبط" عندما يتعلق الأمر بالانتفاخ المرتبط بالطعام. إن قضاء ثماني ساعات أو أكثر مع عدم دخول أي شيء في الجهاز الهضمي يسمح بتقليص محتويات الأمعاء (حجم الطعام والغاز) قليلا وتهدئة الانتفاخ ". بحسب روسيا اليوم.

كما أوضحت فريمان، أنه غالبا ما تعني هذه العملية أن وقت الصباح هو أفضل وقت في اليوم للشخص، الذي يعاني من الانتفاخ.

ومع ذلك، لكي يدخل النوم حيز التنفيذ، حذرت فريمان من تناول الطعام في وقت متأخر من الليل: "الأشخاص الذين يعانون من بطء فراغ المعدة من محتوياتها، قد يستيقظون منتفخين إذا تناولوا عشاء دسما أو متأخرا في الليلة السابقة".

كما أقرت بأن المشكلة قد تستمر إذا كانت ناجمة عن حالة أساسية أكثر خطورة، وقالت: "الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن ولا يستطيعون تحريك أمعائهم بشكل كاف كل يوم، قد يعانون من انتفاخ مزمن منخفض الدرجة لا يختفي أبدا".

ويعد الحصول على قسط كاف من النوم مهما للجميع، لكنه مهم بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من اضطرابات مزمنة مثل مشاكل الجهاز الهضمي.

ويمكن أن تؤثر قلة النوم الجيد على الجهاز الهضمي. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تؤثر أعراض الانتفاخ أيضا على جودة نوم الفرد.

ووفقا لـ Healthline، يمكن أن تشمل الطرق الأخرى لتخفيف الانتفاخ ما يلي:

• تحديد وتجنب الأطعمة التي تسبب عسر الهضم لديك.

• تقليل أو القضاء على استهلاك الكافيين والكحول.

• استبدال ثلاث وجبات كبيرة في اليوم بخمس أو ست وجبات صغيرة.

• إدارة القلق والتوتر.

• ممارسة الرياضة بانتظام.

• الحفاظ على وزنك.

• تجنب مسكنات الألم المحددة، مثل الأسبرين والأيبوبروفين.

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