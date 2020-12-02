5 نصائح لضبط السكر في الدم

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه المعهد القومي المصري للتغذية مجموعة من النصائح لمرضى السكر للحفاظ على الوزن وكذلك عدم ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأكد المعهد بحسب موقع فيتو ضرورة الالتزام بالوجبات الصحية والغذاء الصحي.

وشملت النصائح:

عند إحساسك بالجوع بين الوجبات تناول الفاكهة والخضراوات الطازجة.

يساعد تناول الخضراوات الورقية الخضراء علي ضبط الوزن والإحساس بالشبع.

الخس والجرجير مع كل وجبة تحافظ على نسبة السكر والدهون.

تناول الفاكهه الطازجة بدلا من العصائر لاحتوائها على الألياف.

في حالة تناول العصير الطازج يفضل ان يكون بدون سكر أو سكر قليل، بدلا من العصائر المعلبة.

وتشمل أعراض الإصابة بمرض السكر:

١- شدة العطش.

٢- الشعور المستمر بالجوع.

٣- فقدان الوزن.

٤- الإجهاد.

٥-عدم وضوح الرؤية واضطراب البصر.

٦- كثرة التبول.

٧- عدم التئام الجروح.

٨- ألم وتنميل في الأطراف.

٩- حرارة في القدمين.

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