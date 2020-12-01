طريقة لمنع الصلع

المصدر: البيان الإلكتروني

استنادا إلى اخصائي الشعر البريطاني فيليب كينغسلي، يسبب نقص فيتامين B12 عدم نمو الشعر بصورة طبيعية.

وتفيد Express بأن فيتامين B12 يساعد على تكون خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم بما فيها بصيلات الشعر. وعند نقص هذا الفيتامين في الجسم، لا تحصل بصيلات الشعر على كمية الأكسجين اللازمة، فيتوقف نمو الشعر بصورة طبيعية ويبدأ في التساقط. بحسب روسيا اليوم.

ويمكن تعويض نقص هذا الفيتامين بتناول مواد غذائية ومكملات خاصة. وأفضل مصدر لفيتامين B12 للإنسان هو لحم البقر والخنزير ولحوم الحيوانات المجترة والأسماك والدجاج والحليب ومنتجات الألبان المخمرة مثل الجبن والزبادي. ولكن عند معالجة هذه المواد حراريا، تفقد نسبة كبيرة من هذا الفيتامين.

وكان الدكتور ريان رامان قد كشف سابقا المواد الغذائية التي يساعد تناولها على إبطاء تساقط الشعر، مؤكدا بصورة خاصة على تناول الأفاكادو . كما نصح بتناول البطاطا الحلوة الغنية ببيتا كاروتين التي تسرع نمو الشعر.

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