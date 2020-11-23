علامات في الفم تشير إلى الإصابة بالسرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت المؤسسة البريطانية لصحة الفم عن مجموعة العلامات تساعد في الكشف المبكر عن السرطان في هذا الجزء من الجسم.

ونصح المختصون بحسب روسيا اليوم بالانتباه إلى المشاكل التالية التي قد تدل على الإصابة بالسرطان:

- كتل وانتفاخات وأورام في الرأس والرقبة.

- بقع حمراء وبيضاء على اللسان، ونتوءات وتقرحات إذا استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع.

- نتوءات وانتفاخات وتورمات، وبقع حمراء وبيضاء على الخدين من الداخل.

-تورم وانتفاخ على اللثة.

- بقع حمراء وبيضاء على الشفتين.

وقال رئيس المؤسسة نايجل كارتر: "إذا لاحظتم أي شيء غير عادي في محيط الفم يجب حتما مراجعة طبيب الأسنان أو الطبيب المعالج".

وأضاف إنه من المهم اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، لأن ذلك يزيد من فرص الشفاء التام.

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