نصيحة طبيب: 5 أجزاء في الدجاج خطر على صحتك

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتبر الدجاج غذاء أساسياً في أغلب دول العالم، ويقبل عليه الكثيرون بنهم وشهية، دون التفريق بين بعض أجزائه، ودون اعتبارات صحية بأن بعضها يحمل خطراً محتملاً على الصحة.

ففي مداخلة تلفزيونية، نقلتها صحيفة "عكاظ" السعودية عن استشارية التغذية العلاجية المصرية الدكتورة ليندا جاد، أن 5 أجزاء في الدجاج تعتبر خطراً على الصحة.

وقالت الدكتورة ليندا: «لا تأكل 5 أجزاء من الدجاج لخطورتها على صحتك» إذ تؤدي للإصابة بأمراض متعددة. مؤكدة أن تناول الذيل يعرضك للكثير من الطفيليات والبكتيريا، ما يستوجب عدم الإفراط في تناوله. كما حذرت من الرقبة والأجنحة لغناهما بالترسبات الهرمونية الضارة. ونصحت بتجنب الجلد لاحتوائه على نسب عالية من الدهون، إذ إن الأدوية التي تعطى للدجاج تترسب فيه، واستدركت: "رغم أن الطهي يقضي على بعض الترسبات إلا أن الجزء الأكبر لا يتأثر".

1 الجلد (سعرات حرارية كبيرة جداً)

2 الذيل (يحوي كمية دهون كبيرة)

3 الرقبة (غنية بالترسبات الجرثومية)

4 الأجنحة (مخزن الهرمونات المضرة)

5 الرأس (غنية بالطفيليات والبكتيريا)

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