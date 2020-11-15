أطعمة تحميك من رشح الشتاء

المصدر: وكالات

مع انخفاض درجة حرارة الجو ودخول موسم الشتاء، يعاني الكثيرون من مشكلات صحية عديدة، من بينها الرشح، وتعد هذه المشكلة عرضاً من أعراض الزكام قد تستمر لدى البعض طوال الطقس البارد، وآخرون تصيبهم مرة واحدة.

ولمواجهة مشكلة الرشح، قدمّت اختصاصية التغذية ما ريال منصور قائمة بمأكولات ينصح بتناولها للوقاية من الرشح، بحسب "سبوتنيك عربي".



وجاءت القائمة"كتالي:

الخضراوات : تحتوي على مضادات أكسدة تعزز الجهاز المناعة، وبالتالي، تحمي من الأمراض.

الحمضيات: يساعد فيتامين "سي" في الوقاية من أمراض الرشح أو الأنفلونزا، كما يساعد في تقصير مدة المرض وشدته.

الأطعمة المخمّرة: تحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا تعمل على الحماية من الأمراض، التي تقوّي جهاز المناعة، وتحفز خلايا الدم البيضاء على مقاومة المرض.

وتوجد هذه الكائنات النافعة، أي البروبيوتيك، في اللبن والحليب وبعض الأجبان.

الأسماك: غنيّة بالأميجا 3 الدهنية، التي تقلّل من الالتهابات وتحمي من نزلات البرد. وتساعد خلايا الدم البيضاء في إنتاج البروتينات لمحاربة الإنفلونزا.

المكسرات: غنية بمضادات الأكسدة وبمعدن السيلينيوم والزنك، وبذلك تقوّي جهاز المناعة وتقاوم البكتيريا والفيروسات ومنها الإنفلونزا والرشح.

الفطر: يحتوي على مادة بيتا غلوكان التي تساعد في مقاومة العدوى وزيادة نشاط كريات الدم البيضاء.

الكركم: من أهم فوائده أنه مضاد للالتهابات ويساعد في محاربة البرد والزكام.

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