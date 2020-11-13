أهم الفيتامينات في الشتاء

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الدكتورة مارينا ماكيشا، أخصائية التغذية الروسية، أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء.

وقالت موضحة، تعتبر الفواكه والخضار والثمار الطازجة والمجمدة المصدر الرئيسي للفيتامينات ومضادات الأكسدة، لأنها تقوي منظومة مناعة الجسم وتعزز مقاومته للأمراض الفيروسية.

وأضافت، يمكن استبدالها بمخلل الملفوف الذي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وبكتيريا مفيدة للأمعاء. وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت الخبيرة، إلى أهمية فيتامين D، الذي يعاني الجسم من نقصه في فصل الشتاء عادة، بسبب قصر فترة النهار. ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى اضطراب النوم والكآبة. وفي هذه الحالة قد يحتاج الجهاز العصبي إلى "مكمل تقليدي" المغنيسيوم مع فيتامين B6.

وتنصح الأخصائية، بضرورة احتواء النظام الغذائي على مواد غنية بالبروتينات مثل اللحوم والأسماك والبيض والحليب ومنتجات الألبان. لأن انخفاض مستوى البروتينات في الجسم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المناعة.

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