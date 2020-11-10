لقاح أمريكي آخر لكورونا نهاية نوفمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد إعلان شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره فعّال بنسبة 90% عقب التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أعلنت شركة الأدوية نوفافاكس أيضاً أن لقاحها ضد كورونا قد حصل على موافقة مستعجلة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأضافت الشركة أنه سيتم تسريع لقاحها بمساعدة الوكالة الحكومية الأمريكية في محاولة لتطويره كي يكون فعالا وآمن ضد الجائحة.

كما توقّع المسؤولون أن تكمل الشركة عقارها ، المسمى NVXCoV2373 ، في المرحلة الثالثة من التجارب في الولايات المتحدة والمكسيك بحلول نهاية الشهر الحالي نوفمبر، بحسب العربية نت.

وأعلنت نوفافاكس التزامها بنهج قائم على البيانات وصارم علمياً في إظهار السلامة والفعالية مع الإسراع في المراجعة التنظيمية لهذا البرنامج الإكلينيكي.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز