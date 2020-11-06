مادة غذائية تحسن عمل الأمعاء

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الدكتورة أولغا ديكير، أخصائية التغذية الروسية، أن على الذين يرغبون بالحفاظ على محيط خصر ضيق وأن تعمل أمعاؤهم بصورة صحيحة، إضافة الألياف الغذائية الخشنة إلى نظامهم الغذائي.

وتشير الأخصائية، إلى أن الألياف الغذائية الخشنة موجودة في نخالة القمح والشوفان والشعير والجودار. وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا لها، الألياف الغذائية مفيدة جدا للجسم للأسباب التالية:

- تحسن الحركة الدودية للأمعاء.

- تؤثر إيجابيا في عمل كيس الصفراء.

- تغذي البكتيريا المفيدة، التي تفرز فيتامنات В وK وكذلك هرمون السعادة سيروتوني.

- تساعد على تحسين البشرة.

وتضيف، "النخالة المثالية تكون هشة ويمكن إضافتها للزبادي والسلطات والخبز والفطائر وغيرها".

وتقول، "تباع النخالة عادة في عبوات شفافة. لذلك يجب ملاحظة مايلي : هل يوجد فيها دقيق أم قشور فقط؟ أي يجب الانتباه إلى نسبة الكربوهيدرات في تركيب النخالة، لأنه كلما كانت أقل يكون أفضل. فإذا كانت نسبة الكربوهيدرات تعادل 40% من الوزن فهذه نخالة جيدة، ولكن إذا كانت 70% فهذا يشير إلى وجود الدقيق".

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