المصدر: البيان الإلكتروني

توصل علماء أمريكيون إلى أن الأسبرين يقلل خطر الوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح العلماء، خلال الدراسة العلمية التي أجريت في جامعة مريلاند الأمريكية، أن الأسبرين قلل خطر وفاة المرضى بسبب فيروس كورونا في المستشفى بنسبة 47% مقارنة بمن لم يتناولوا الأسبرين.

وقالوا، بحسب ما نشر موقع "سبوتنيك"، إن تناول الأسبرين يمكن أن يقلل خطر إصابة مرضى فيروس كورونا في المستشفيات بالتعب الشديد أو الوفاة، مشيرين إلى أن تناول حبة يومية منخفضة الجرعة يمكن أن يقلل احتمالية الدخول إلى وحدة العناية المركزة أو الوضع على جهاز التنفس الصناعي بنسبة تزيد على 40%.

واستقى المشاركون في الدراسة تلك الخلاصات من مراجعة سجلات 412 مريضاً بكوفيد-19 كانوا يتعاطون 80 ملليغراماً من الأسبرين قبل أو بعد تنويمهم في المستشفيات.

وبدأ السجال حول جدوى المسكنات التي لا تحتوي على هرمونات في مارس الماضي، حين ذكر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن عقار الآيبوبروفين يمكن أن يؤدي إلى تدهور حالات مرضى "كوفيد-19".

وناقض الوزير بذلك تعليمات أطبائه بوصف الآيبوبروفين والباراسيتامول لأي شخص تتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وسبق تصريح الوزير مقال نشرته مجلة «لانسيت» الطبية البريطانية، حذر من أن تناول آيبوبروفين قد يسهل لفيروس كورونا الجديد الدخول إلى خلايا الجسم.

واضطرت وزارة الصحة البريطانية إلى إصدار توجيه بسحب الإرشادات بوصف آيبوبروفين لمن يتم تشخيص إصابتهم بالوباء.

الجدير بالذكر أن الأسبرين من العقاقير التي يمكن شراؤها من الصيدليات ومتاجر السوبرماركت دون وصفة طبية، وفضلاً عن استخدامه لتسكين الألم، وتخفيف الحمى، وأوجاع العضلات، ونزلات البرد، والإنفلونزا، فهو يستخدم أيضاً لترقيق الدم، ومنع الجلطات الدموية.

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