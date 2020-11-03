ماذا يحدث لجسمك عند تناول كميات كبيرة من الخضار والفواكه

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت دراسة علمية جديدة عن دور الخضروات والفواكه في تخفيض الوزن.

الدراسة الجديدة خلصت إلى أن تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات يعتبر من العوامل الرئيسية لتخفيض الوزن.

وإذا أضفنا لذلك تخفيف الكميات التي نتناولها من الأغذية التي تحتوي على الدهون والسعرات الحرارية العالية ، فإن ذلك يؤدي إلى نتائج أكبر وأسرع، بحسب الدراسة.

أسباب ذلك تعود، بحسب الخبراء، لما يلي:

تناول الخضروات والفواكه يؤدي إلى تخفيض سرعة تناول الطعام، وبالتالي دخول كميات أقل كثافة إلى المعدة.

تعتبر هذه المواد الغذائية أهم مصدر للألياف، وهي تعتبر عاملا مساعدا على تخفيض الوزن إذا تم تناولها بكميات كافية، لأن الألياف تعطي بشكل سريع شعورا بالشبع.

ولكن الصعوبة الأساسية تبقى في الحفاظ على نمط التغذية بهذا الشكل لفترة طويلة. لأن ترك هذا النمط لفترة طويلة سيجعل النتيجة المطلوبة بعيدة المنال.

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