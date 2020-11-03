7 أطعمة طبيعية تحسن المزاج

المصدر: دبي- سيد صالح

ترتبط الحالة المزاجية السيئة بعدة عوامل، وأحد أهم هذه العوامل انخفاض مستوى هرمون يُدعى «سيروتونين» في الدم، إذ قد يؤدي هذا الانخفاض إلى تأثير سلبي على مزاج الإنسان.

وبحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن»، ثمة 7 أطعمة طبيعية ترفع مستوى هرمون «سيروتونين» في الدم، وبالتالي تجعل الإنسان في حالة مزاجية طيبة.

وهذه الأطعمة السبع هي:

1- المكسرات، وتشمل «الجوز أو الكاجو أو اللوز». وتُعدُ المكسرات بمثابة الغذاء الخفيف المثالي لتحسين الحالة المزاجية. وتحتوي على المكسرات على حمض «تربتوفان» الأميني الذي يساهم بدور هام في افراز هرمون «سيروتونين».

2- البيض: يوفر البيض فيتامين د.

3- السمك المملح «الرنجة»: توفر اسماك الرنجة هرمون «سيروتونين»، وتُعتبر غنية أيضاَ بأحماض «أوميغا 3» الدهنية، والتي يقال إنها تساعد في مقاومة الشعور بالاكتئاب.

4- الفاكهة المجففة: تحوي على حمض «تربتوفان» والماغنيسيوم مما يساعد يعزز قدرة الجسم على التعامل مع الشعور بالإجهاد.

5- فول الصويا: يعتبر فول الصويا مصدر بروتين عالي الجودة ويحتوي أيضاً على حمض «تربتوفان».

6 -الشوكولاتة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على حمض «تربتوفان»، ولكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الكثير من السكر والدهون.

7-الفلفل الحار: يُفرز جسم الإنسان بشكل طبيعي هرموناً يُسَمًى «إندورفين» عند تناول أنواع عديدة من الفلفل الحار، وذلك كرد فعل تلقائي على دخول مُرَكًب «كابسيسين» إلى الجسم، وهو المكون النشط في الفلفل الذي يجعله حاراً. ويعتقد العلماء أن هرمون «إندورفين» يضطلع بدور كبير في تسكين الألم وشعور الجسم بالراحة بشكل عام.

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