كيف تعرف أنك مصاب بفقر الدم؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يُعَدُّ مرض فقر الدم (الأنيميا - Anemia) حالة طبية تتسم بعدم وجود كمية كافية من خلايا الدم الحمراء في الجسم لتنقل الأكسجين إلى الأنسجة.

ويقف وراء هذا المرض نقص الحديد بوصفه سبباً رئيساً في هذه المشكلة، لكون الحديد معدناً أساسياً ومهماً لوظائف الجسم، مثل نقل الأكسجين، وتخليق الحمض النووي، واستقلاب العضلات، ولذا يؤثر نقص الحديد في النشاط العقلي والبدني.

ووفق ما نشرته صحيفة "الدستور"، فإن لمرض فقر الدم علامات ومؤشرات يمكن ملاحظتها لتدارك الأمر قبل تفاقم الحالة المرضية.

ضيق تنفس

عندما يكون جسمك غير قادر على نقل الأكسجين إلى العضلات والأنسجة بشكل فعال، فإنه يحاول الحصول على المزيد من الأكسجين مما يزيد معدل التنفس.

لذلك، إذا شعرت بضيق في التنفس أثناء القيام بالمهام اليومية، فقد يكون السبب نقص الحديد.

خمول

مع وصول كمية أقل من الأكسجين إلى أنسجتك تشعر بالتعب والحرمان من الطاقة، ومع ذلك يتجاهل الناس التعب باعتباره عرضاً من أعراض نقص الحديد، ويعتبرونه جزءاً من حياة محمومة.

ويشعر معظم الأشخاص الذين يعانون هذه المشكلة بالضعف وعدم القدرة على التركيز.

صداع

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الهيموجلوبين إلى انقطاع إمداد الدماغ بالأكسجين، مما يتسبب في تضخم الأوعية الدموية، وهذا يؤدي إلى الصداع والدوار.

جفاف الجلد والشعر

في معظم حالات نقص الحديد يؤدي نقص الهيموجلوبين إلى تقليل كمية الأكسجين المتاحة للخلايا المسؤولة عن نمو الشعر الصحي، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

يمكن أن يجعل نقص الحديد بشرتك جافة، ويؤدي إلى مشكلات الجلد.

انتفاخ الفم واللسان

إذا لاحظت يوماً تورماً وألماً في اللسان والفم، فافحص مستويات الحديد لديك، لأن التشققات في زوايا الفم وتقرحات الفم والشعور بالحرقان في الفم وجفاف الفم هي أيضاً بعض العلامات على نقص الحديد.

تململ الساق

هل شعرت برغبة قوية في تحريك قدميك وبحكة فيهما؟ يمكن أن يكون ذلك علامة على نقص الحديد، حيث وجدت بعض الدراسات أن نقص الحديد في الجسم قد يترافق مع متلازمة تململ الساق.

خفقان القلب

نظراً إلى أن جسمك غير قادر على نقل الأكسجين بشكل صحيح، فإن قلبك يعمل بجهد أكبر لنقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب أو جعل ضربات قلبك سريعة بشكل غير طبيعي.

جلد شاحب

من الأعراض الأخرى الملحوظة لنقص الحديد هي الشحوب، حيث يجبر نقص الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء بشرتك على فقدان لونها الأحمر.

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