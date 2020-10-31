ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأحمر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

على الرغم من أهمية جميع الخضروات للصحة ، إلا أن بعض الأنواع تقدم فوائد فريدة، وأهمها البصل الأحمر .

وتم استخدام البصل الأحمر لعلاج أمراض مثل الصداع وأمراض القلب وتقرحات الفم، إليكم اهم فوائد البصل الأحمر"

- تظهر الأبحاث أن تناول البصل قد يساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والالتهابات.

-البصل الأحمر غني بالأنثوسيانين ، وهي أصباغ نباتية قوية قد تحمي من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري.

- بسبب العديد من المركبات المفيدة الموجودة في البصل ، فإن تناوله قد يساعد في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم.

- تشير الدراسات إلى أن استهلاك البصل يرتبط بتحسين كثافة المعادن في العظام، وفقاً لموقع هيلث لاين.

- يعد البصل مصدرًا غنيًا للبريبايوتكس ، مما يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين التوازن البكتيري في الأمعاء ويقوي المناعة.

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