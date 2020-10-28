طبيب سعودي يحذر مرضى القلب من العدو اللدود

المصدر: البيان الإلكتروني

حذر استشاري وأستاذ أمراض قلب سعودي، مرضى القلب، من "العدو اللدود".

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، نصيحته لمرضى القلب بالحذر من الاكتئاب، باعتباره العدو اللدود.

وقال النمر إن الاكتئاب أشدّ أعداء مرضى القلب ضراوة، لأنه يسوّل للمريض إيقاف أدويته ثم تتدهور صحته سريعا، فيتكالب عليه العدوان اللدودان مرض القلب والاكتئاب.

ونصح استشاري أمراض القلب، متابعيه، بعدم استخدام حبوب هرمون "الثايروكسين" لحرق الدهون (لغرض لتخفيف الوزن)، كونها تسبب للإنسان السليم، ارتفاع الضغط وعدم انتظام نبضات القلب.

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